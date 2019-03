Brügg (ots) -

- EXACOMPTA SAS, Paris, Frankreich (Exacompta) gibt ein

öffentliches Kaufangebot für alle sich im Publikum befindenden

Namenaktien der Biella-Neher Holding AG, Brügg (BE), Schweiz

(Biella) zu einem Preis von CHF 4'607.- in bar pro Aktie

bekannt.



- Exacompta beabsichtigt mit dem Angebot die vollständige (100%)

Kontrolle über Biella zu erlangen.



- Die Übernahme von Biella durch Exacompta soll es ermöglichen,

die Ressourcen beider Unternehmen zu bündeln, um die

Marktpositionen beider Unternehmen zu festigen und auszubauen.



- Der Verwaltungsrat von Biella unterstützt das Übernahmeangebot

einstimmig und empfiehlt es den Aktionären zur Annahme.



Exacompta und Biella geben heute gemeinsam bekannt, dass die

beiden Unternehmen eine Transaktionsvereinbarung unterzeichnet haben,

gemäss welcher Exacompta ein öffentliches Kaufangebot für alle

ausstehenden und sich im Publikum befindenden Namenaktien von Biella

zu einem Preis von CHF 4'607.- in bar pro Aktie unterbreiten wird.



Der Verwaltungsrat von Biella hat einstimmig beschlossen, das

öffentliche Kaufangebot von Exacompta zu unterstützen und den Biella

Aktionären zur Annahme zu empfehlen. Der Verwaltungsrat stellt fest,

dass ein Zusammenschluss für beide Unternehmen signifikante

strategische, operative sowie finanzielle Vorteile bringt.



Jeder Ankeraktionär, i.e. EGS Beteiligungen AG, nebag ag und Neher

Holding AG (insgesamt 52.69% der Biella Aktien), hat einen bedingten

Aktienkaufvertrag bei Veröffentlichung des Angebotsprospekts

unterzeichnet, der seine Verpflichtung zum Verkauf seiner gesamten

Biella Aktien an Exacompta begründet. Der Kaufpreis entspricht dem

Angebotspreis und der Vollzug dieser Aktienkaufverträge ist bedingt

durch die Erfüllung aller Bedingungen des öffentlichen Kaufangebots.



Das öffentliche Kaufangebot ist abhängig von einer

Mindestannahmequote von 75%, der Genehmigung durch alle zuständigen

Aufsichts- und Wettbewerbsbehörden und anderen üblichen

Angebotsbedingungen. Eine Zusammenfassung der wesentlichen

Bestimmungen der Transaktionsvereinbarung wird Bestandteil des

Angebotsprospekts sein, der voraussichtlich am 14. März 2019

veröffentlicht wird. Der Angebotsprospekt sowie weitere mit dem

Angebot in Zusammenhang stehende Informationen sind im Internet unter

www.biellagroup.com/uebernahmeangebot sowie

www.exacomptaclairefontaine.com verfügbar.



Die Angebotsfrist wird voraussichtlich am 15. März 2019 beginnen

und am 12. April 2019 enden. Die darauffolgende Nachfrist wird

voraussichtlich vom 17. April 2019 bis am 8. Mai 2019 laufen.



Die Berner Kantonalbank (BEKB | BCBE) wurde für die Durchführung

des Angebots beauftragt. Kellerhals Carrard ist als Rechtsberater und

KPMG als M&A-Berater von Biella tätig und Hom-burger AG agiert als

Rechtsberater von Exacompta.



Diese Medienmitteilung sowie weitere Informationen zu Biella und

zu Exacompta finden Sie auf den Webseiten www.biellagroup.com sowie

www.exacomptaclairefontaine.com.



Über Biella und Exacompta



EXACOMPTA SAS ist eine nach französischem Recht vereinfachte

Aktiengesellschaft (société par actions simplifiée), mit Sitz in

Paris, Frankreich und im Handels- und Gesellschaftsregister von Paris

unter der Firmennummer R.C.S. 702 047 564 registriert.



Exacompta ist eine direkt beherrschte Tochtergesellschaft der

Exacompta Clairefontaine, eine Aktiengesellschaft nach französischem

Recht (société anonyme à conseil d'administration) mit Sitz in

Etival, Frankreich und im Handels- und Gesellschaftsregister von

Epinal unter der Firmennummer R.C.S. 505 780 296 registriert. Die

Aktien der Exacompta Clairefontaine werden an der Euronext Paris

gehandelt (Ticker Symbol: EXAC).



Als Teil der Exacompta Clairefontaine Gruppe ist Exacompta mit

über 90 Jahren Erfahrung und zwölf Produktionsstandorten in Europa

eine der führenden Hersteller in den Bereichen Ablageartikel,

Tagebücher, Schreibwarengeschäft, Geschäfts- und Haushaltsbücher,

Terminkalender, Fotoalben sowie Feinpapiere und Bürobedarf.



Biella-Neher Holding AG ist eine Aktiengesellschaft

schweizerischen Rechts mit Sitz in Brügg (BE), Schweiz und im

Handelsregister des Kantons Bern unter der Firmennummer

CHE-101.834.837 registriert. Die Biella Aktien können unter anderem

auf der OTC-X, einer elektronischen Handelsplattform der BEKB | BCBE

für nicht kotierte Schweizer Gesellschaften, gehandelt werden.

Exacompta beabsichtigt, die Einstellung dieses Handels zu

veranlassen.



Disclaimer



Diese Medienmitteilung bzw. die in dieser Medienmitteilung

enthaltenen Informationen sind nicht zur Weitergabe in bzw.

Verteilung innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt und

stellen kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in diesem Land dar.



Diese Medienmitteilung dient ausschliesslich zu

Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch

eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Das öffentliche

Kaufangebot in Bezug auf sämtliche sich im Publikum befindenden

Aktien der Biella-Neher Holding AG erfolgt ausschliesslich durch und

auf Basis eines zu veröffentlichenden Angebotsprospekts. Eine

Entscheidung hinsichtlich der Annahme des öffentlichen Angebots

sollte nur auf der Grundlage des Angebotsprospekts erfolgen.



Originaltext: Biella-Neher Holding AG

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009307

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009307.rss2



Kontakt:

Biella-Neher Holding AG

Frau Brigitte Noll

Assistentin der Gruppenleitung

Telefon: +41 32 366 34 04

presse@biella.ch



CEO: Herr Marco Arrigoni

Präsident des Verwaltungsrats: Herr Rolf U. Sutter



EXACOMPTA SAS

Herr Charles Nusse

Geschäftsleitung

Telefon: +33 1 40 40 44 44

charles.nusse@exacompta.com