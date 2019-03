Zwei Wochen bleiben Germania-Insolvenzverwalter Rüdiger Wienberg, um einen Käufer für die Pleite-Airline zu finden. Bislang gibt es zwei konkrete Angebote.

Als Rüdiger Wienberg Anfang Februar zum vorläufigen Insolvenzverwalter der Fluglinie Germania bestellt wurde, schien er ein Himmelfahrtskommando übernommen zu haben. Das Fluggerät stand am Boden, die Gehälter der rund 1700 Mitarbeiter der Gruppe waren überfällig und auch die Politik hatte deutlich gemacht, dass es - anders als im Fall Air Berlin - von ihr keine Unterstützung geben würde. Kurz: Wienbergs Rolle schien auf die des Abwicklers festgelegt.

Der erfahrene Jurist, der als Mitgründer und Namenspartner der Kanzlei hww hermann wienberg wilhelm eine der führenden auf Insolvenz- und Sanierungsverfahren spezialisierten Kanzleigruppen steuert, machte sich trotzdem daran zu retten, was zu retten ist - mit einer gehörigen Portion Optimismus im Gepäck. Denn der, sagt Wienberg, gehöre schließlich zu seinem Beruf. "Wenn Sie nicht die Zuversicht haben, dass eine Rettung gelingt, dann können Sie nur noch das Licht ausmachen, den Schlüssel umdrehen und den Verwertungserlös verteilen", sagt Wienberg. Dazu will er es bei Germania nicht kommen lassen. In den kommenden zwei Wochen dürfte sich zeigen, ob sich sein Einsatz auszahlt: Der Verkauf von Germania geht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...