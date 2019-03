Indien, Singapur, Staatsanwaltschaften, Bilanzfälschungen, Leerverkäufe - es wird immer schmutziger um Wirecard. Was ist am Ende dran, wie ist die Lage? Unser ehemaliger FTD-Kollege Tim Bartz, gegenwärtig beim Spiegel, hat nochmal alles zusammengefasst - hier online für alle nachzulesen. Warum man als Trader aktuell aufpassen muss und welche Rolle Spread und Handelbarkeit in den Produkten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...