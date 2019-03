Von Stephen Nakrosis

NEW YORK (Dow Jones)--Der iPhone-Hersteller Apple will seine Worldwide Developers Conference (WWDC) vom 3. bis 7. Juni dieses Jahres im kalifornischen San Jose abhalten. "Die WWDC ist Apples größte Veranstaltung des Jahres. Es bringt Tausende der kreativsten und engagiertesten Entwickler aus der ganzen Welt mit über tausend Apple-Ingenieuren zusammen, um sich über unsere neuesten Plattforminnovationen zu informieren und sich als Community zu vernetzen", sagt Phil Schiller, Apple's Senior Vice President of Worldwide Marketing. Entwickler könnten ab sofort über die WWDC-Internetseite Tickets beantragen.

March 14, 2019

