BERLIN (Dow Jones)--Die Grünen haben nach dem Votum des britischen Unterhauses für eine Verschiebung des Brexit eine weiterhin herrschende Unklarheit beklagt und harte Kritik an der britischen Premierministerin Theresa May geübt. "Absurderweise ist weiterhin unklar, was die Verantwortlichen in Großbritannien wollen, und daher ist die Gefahr für den Wohlstand und den Zusammenhalt in Europa noch nicht gebannt", sagte die Grünen-Sprecherin für Europapolitik, Franziska Brantner. Bedauerlich sei die klare Ablehnung eines erneuten Referendums. "Leider hat es das Parlament sehr knapp verpasst, sich selber in den Drivers Seat zu setzen", meinte Brantner.

May handele mit ihrem Antrag "unverschämt", kritisierte sie. Die Premierministerin will am Mittwoch erneut den Austrittsvertrag zur Debatte stellen und bei erneuter Ablehnung eine Verlängerung bis nach dem 30. Juni vorschlagen. Brantner kritisierte, falls das Austrittsabkommen zum dritten Mal scheitere, wolle Großbritannien nun eine Verlängerung auf unbestimmte Zeit, und dies nicht einmal mit einer Begründung, wofür - wohl wissend, dass die EU genau die brauche, um dem zuzustimmen. "Die Bundesregierung muss nun dazu beitragen, dass die EU weiterhin zusammenhält und auf klare Gründe und Ziele für eine Verlängerung pocht", forderte die Grünen-Politikerin.

