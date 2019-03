Das Analysehaus RBC hat die RWE-Aktie nach Jahreszahlen auf "Top Pick" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Diese hätten ein wenig enttäuscht, schrieb Analyst John Musk in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Gleiches gelte für den Ausblick des Versorgers auf 2019, wobei dieser nicht so schlecht ausgefallen sei wie auf den ersten Blick befürchtet. Musk hielt zudem an seiner positiven Einschätzung der langfristigen Kursperspektiven fest./gl/fba Veröffentlichung der Original-Studie: 14.03.2019 / 03:22 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.03.2019 / 03:29 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0102 2019-03-14/20:51

ISIN: DE0007037129