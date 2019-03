Umsatz von 1,8 Mrd. und Betriebsergebnis von 346 Mio. €.

Konzernumsatz stieg gegenüber 2017 um 4,5 (währungsbereinigt beträgt die Wachstumsrate 6,6%).

Alle Produkte entwickelten sich gut; hervorzuheben sind die im Vergleich zum Vorjahr besseren Ergebnisse beim Immunglobulin-Produktportfolio sowie bei Nuwiq und fibryga

Die Ergebnissen der Gruppe kommentierte Wolfgang Marguerre, CEO und Chairman von Octapharma, wie folgt: "Im Jahr 2018 haben wir das Wachstum vieler unserer Produkte weiter vorangetrieben. Besonders erfreulich sind die wichtigen Zulassungen für unser neues Fibrinogenkonzentrat fibryga, das in der Schweiz zugelassen wurde, unser neues 10-prozentiges IVIG-Produkt panzyga, das für den US-Markt zugelassen wurde, und unser neues SCIG-Produkt cutaquig, das sowohl von Health Canada als auch von der FDA zugelassen wurde.Diese Zulassungen sind wichtige Meilensteine für das Unternehmen und bringen vor allem erhebliche Vorteile für Patienten und Ärzte. Mit unserem starken Produktportfolio sind wir für die Zukunft gut aufgestellt."

In den letzten sieben Jahren hat die Octapharma Group eine bemerkenswerte jährliche Wachstumsrate von 14 erreicht und verzeichnete für 2018 einen Umsatz von 1,797 Mrd. - das sind 77 Mio. (4,5 %) mehr als 2017 (währungsbereinigt beträgt die Wachstumsrate 6,6 %).

Das Bruttoergebnis lag 2018 bei 631 Mio. und damit 39 Mio. über dem entsprechenden Ergebnis von 2017. Das operative Ergebnis betrug 346 Mio. €. Die gesamten betrieblichen Aufwendungen betrugen 285 Mio. €. Es wurden erhebliche Investitionen in die Zukunft unseres Geschäfts getätigt 87 Mio. für Forschung und Entwicklung und 153 Mio. für den Ausbau der Produktionskapazitäten und der Infrastruktur. Die Investitionen in Forschung und Infrastruktur positionieren das Unternehmen gut, um die zukünftigen Bedürfnisse medizinischer Fachkräfte und der wachsenden Zahl von Patienten auf der ganzen Welt zu erfüllen.

In den letzten zwölf Monaten wurden mehrere wichtige Meilensteine bei der Erweiterung der Portfolios bei den Plasmaprodukten und rekombinanten Produkten erreicht. Um sicherzustellen, dass jeder Liter Plasma optimal genutzt wird, wird das Unternehmen sein Produktportfolio mit innovativen neuen Produkten und Dienstleistungen weiter ausbauen und neue Märkte erschließen.

Wichtige Projekte im Rahmen des "Program 2019" und die 2014 gestartete Entwicklungsinitiative zur Verdoppelung der Produktionskapazität und zur deutlichen Steigerung der Gesamteffizienz der Produktionsbetriebe wurden abgeschlossen und trugen zum Wachstum des Unternehmens bei. Die Investitionen in talentierte Arbeitskräfte, Ausrüstung und Liegenschaften bereiten das Unternehmen auf die Anforderungen der Zukunft vor.

"2018 war ein starkes Jahr im Hinblick auf die Umsetzung von Projekten und Initativen bei Octapharma", sagte Roger Mächler, Chief Financial Officer des Unternehmens. "Unsere bedeutenden Investitionen in Forschung und Infrastruktur positionieren unser Unternehmen bestens, um die Bedürfnisse von mehr medizinischem Fachpersonal und Patienten weltweit zu erfüllen."

Über Octapharma

Unsere Vision: Mit Leidenschaft neue Gesundheitslösungen entwickeln, die das Leben verbessern. Octapharma mit Sitz in Lachen (Schweiz) ist einer der weltweit größten Hersteller von Humanproteinen, die aus menschlichem Plasma und menschlichen Zelllinien entwickelt und produziert werden. Als Unternehmen im Familienbesitz engagiert sich Octapharma seit 1983 dafür, mit seinen Investitionen Verbesserungen im Leben der betroffenen Menschen zu bewirken, denn es liegt uns im Blut. Die Werte unseres Unternehmens sind Eigenverantwortung, Integrität, Führung, Nachhaltigkeit und Unternehmergeist.

2018 erzielte die Gruppe Umsatzerlöse in Höhe von 1,8 Milliarden Euro, einen Betriebsgewinn in Höhe von 346 Millionen Euro und investierte 240 Millionen Euro in Forschung und Entwicklung und den Ausbau ihrer Einrichtungen, um künftiges Geschäftswachstum zu sichern. Octapharma beschäftigt 8.314 Mitarbeiter weltweit, um die Behandlung von Patienten in 115 Ländern mit seinen Produkten zu unterstützen, die drei Therapiegebiete abdecken:

Hämatologie (Gerinnungsstörungen)

Immuntherapie (Immunstörungen)

Intensivpflege

Octapharma betreibt sieben Forschungs- und Entwicklungsstandorte und sechs hochmoderne Produktionsstätten in Österreich, Frankreich, Deutschland, Mexiko und Schweden.

