San Diego und Hamburg, Deutschland (ots/PRNewswire) - Turtle Beach (NASDAQ: HEAR), der weltweit führende Anbieter von Gaming-Headsets und Audiozubehör veröffentlichte heute seine Pläne, mit ROCCAT und des neuesten Modells der bekannten Kone-Mausserie, der Kone AIMO, großes Lob von den Fans und der Fachpresse erhalten. Die Original Kone wurde für ihr Design als eine der ergonomischsten Gaming-Mäuse auf dem Markt betitelt und war gleichzeitig die erste Maus mit RGB-Beleuchtung. Die neue Kone AIMO war im vierten Quartal 2018 die meistverkaufte PC-Gaming-Maus in Deutschland.



Die neue mechanische Gaming-Tastatur Vulcan führte den ROCCAT-eigenen Titan Switch ein und wurde eine der drei meistverkauften Gaming-Tastaturen im deutschen Jahresendgeschäft sowie das meistverkaufte Produkt seiner Preiskategorie. Das Design der Vulcan-Tastatur wurde in seiner Produktkategorie mit dem begehrten iF Design Award 2019 ausgezeichnet.



Turtle Beach ist der weltweit führende Anbieter von Gaming-Headsets und Audiozubehör mit einem Marktanteil von über 40% im Bereich Konsolen-Gaming-Headsets in den letzten neun Jahren in Folge. Im Jahr 2018 erweiterte Turtle Beach mit der Veröffentlichung der Atlas PC-Headsets seinen Aktionsradius über den Konsolenbereich hinaus und bekam dafür große Anerkennung von Gamern und anerkannten Redakteuren der PC-Fachpresse gleichermaßen.



Wedbush Securities fungierte als exklusiver Finanzberater und Morgan Lewis als Rechtsberater von Turtle Beach bei der Transaktion. Die CatCap GmbH fungierte als exklusiver Finanzberater und Lutz Abel als Rechtsberater von ROCCAT.



Turtle Beach (www.turtlebeach.com) hat das Konsolen-Multiplayer-Gaming von Anfang an mit seiner großen Auswahl an branchenführenden, preisgekrönten Gaming-Headsets verändert. Egal, ob professioneller Sportler, Hardcore-Gamer, Gelegenheitsspieler oder Anfänger, Turtle Beach hat das passende Gaming-Headset, mit dem die Fähigkeiten im Spiel spürbar verbessert werden können. Innovative und fortschrittliche Technologie, erstaunlich hochwertiges Gaming-Audio, klare Kommunikation, leichtes und komfortables Design und einfache Bedienung sind nur einige Merkmale, die Turtle Beach zu einer beliebten Marke für Spieler auf der ganzen Welt gemacht haben. Hergestellt für Xbox-, PlayStation®- und Nintendo-Konsolen sowie für PC-, Mac®- und Mobile/Tablet-Geräte, bietet ein Turtle Beach Gaming-Headset den wichtigen Wettbewerbsvorteil. Die Aktien der Gesellschaft werden an der NASDAQ-Börse unter dem folgenden Symbol gehandelt: HEAR.



Diese Pressemitteilung enthält zukunftsorientierte Informationen und Aussagen im Sinne der amerikanischen Bundeswertpapiergesetze. Ausgenommen der historischen Informationen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind, können auch zukunftsorientierte Aussagen wie Annahmen, Prognosen, Erwartungen, Ziele, Intensionen und Glauben über zukünftige Entwicklungen in dieser Mitteilung getroffen werden. Äußerungen, die Wörter wie "dürften", "könnten", "würden", "sollten", "annehmen", "erwarten", "ahnen", "erzielen", "planen", und ähnliche Ausdrücke beinhalten, sind zukunftsorientiere Aussagen. Diese beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheitsfaktoren, die zu Resultaten führen können, die sich erheblich von den zukunftsorientierten Aussagen unterscheiden können. Diese zukunftsorientieren Aussagen fundieren auf den aktuellen Überzeugungen des Managements sowie Annahmen und Informationen, die dem Management zur Verfügung stehen.



Wenngleich das Unternehmen auch glaubt, dass die Erwartungen auf vernünftigen Annahmen basieren, gibt es keine Garantie, dass Ziele und Strategien immer realisiert werden können. Zahlreiche Faktoren, inklusive Risiken und Ungewissheiten können die tatsächlichen Resultate beeinflussen und dazu führen, dass diese sich erheblich von den zukunftsorientieren Aussagen des Unternehmens oder von den im Namen des Unternehmens getroffenen Aussagen unterscheiden. Einige dieser Faktoren beinhalten - beschränken sich aber nicht nur auf diese -: Risiken hinsichtlich der Liquidität des Unternehmens, der substanziellen, inhärenter Unsicherheiten bestehender und zukünftiger Produkte, der Schwierigkeiten von Kommerzialisierung und Absicherungen neuer Technologien, der Auswirkungen von Konkurrenzprodukten und konkurrierender Preisgestaltung, allgemeiner Geschäfts- und Wirtschaftsbedingungen; Risiken hinsichtlich der Expansion des Unternehmens einschließlich der Implementierung jedes Unternehmens, das übernommen wird, bzw. die Integration jedes dieser Geschäfte, das unserer internen Kontrolle der Rechnungslegung und Finanzvorgänge obliegt; Risiken hinsichtlich Verschuldung, Zeitwert-Veränderungen unserer ausstehenden Optionsscheine und andere Faktoren, die in unseren veröffentlichten Berichten erörtert werden, einschließlich Risikofaktoren, die im aktuellsten Quartalsbericht in der Fassung 10-Q sowie in anderen regelmäßigen Berichten des Unternehmens inbegriffen sind. Nur im Falle explizierter Gesetzesvorschriften, einschließlich der Bundeswertpapiergesetzte der Vereinigten Staaten und Regeln und Regulierungen der Börsenaufsichtsbehörde, ist das Unternehmen verpflichtet, zukunftsweisende Aussagen nach Veröffentlichung der Pressemitteilung öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es angesichts neuer Informationen, zukünftige Entwicklungen o.ä.



