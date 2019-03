EANS-Adhoc: European Lithium Limited: European Lithium nimmt an Batterieproduktions-Förderprogramm des deutschen Wirtschaftsministeriums teil Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. kein Stichwort 14.03.2019 Perth/ Wolfsberg - European Lithium Limited (ASX:EUR)(FRA:PF8)(VSE:ELI)(NEX:EUR) (European Lithium oder das Unternehmen) ist Teil eines Konsortiums, welches sich um Gelder aus dem vom deutschen Bundeswirtschaftsministerium (BMWi) ausgerufenen Förderprogramm zum Aufbau der Batterieproduktion in Deutschland bewirbt. Dieses Konsortium besteht aus zahlreichen namhaften Industrieunternehmen und muss entsprechend der Ausschreibungskriterien Partner aus mindestens zwei EU-Staaten beinhalten. Mit dem in Österreich geförderten und produzierten Lithium wird dieses Konsortium in der Lage sein, die gesamte Wertschöpfungskette innerhalb von Europa darzustellen und gleichzeitig den höchsten Umweltstandards zu entsprechen. Vor dem Hintergrund stetig wachsender Anforderungen bezüglich der Nachhaltigkeit des gesamten Produktionsprozesses ist dies ein entscheidender Vorteil für alle beteiligten Unternehmen. Die Einreichung der Bewerbungsunter- lagen bei den Behörden wird voraussichtlich am 15. März 2019 erfolgen. Ziel des Förderprogramms des deutschen BMWi ist die Schaffung eines Verbundes für die Herstellung von Batteriezellen der neuesten Generation, gemeinsam mit anderen europäischen Staaten. Um die Wertschöpfungskette der Batterieherstellung zukünftig möglichst breit abzudecken, plant das BMWi bis zu eine Milliarde Euro zur Verfügung zu stellen. European Lithium teilt des Weiteren mit, dass sich das Unternehmen mit mehreren europäischen Unternehmen in fortgeschrittenen Gesprächen über den Abschluss von langfristigen Abnahmeverträgen (Offtake-Agreements) befindet. Einige dieser Unternehmen sind Mitglieder des oben genannten Konsortiums. Rückfragehinweis: Dirk Ramin, Metrum Communications GmbH T +43 1 504 69 87 - 342 E d.ramin@metrum.at Ende der Mitteilung euro adhoc AXC0324 2019-03-14/23:32