Die Gastro-Messe "Internorga" will ab Freitag (10.00 Uhr) die neuesten Trends der Branche vorstellen. Rund 1300 Aussteller präsentieren in Hamburg bis einschließlich Dienstag kulinarische Innovationen, Küchentechnik und andere Produkte für den gastronomischen Außer-Haus-Markt. Die Veranstalter erwarten circa 95 000 Besucher. Wie in den Vorjahren soll es unter anderem eine "Craft Beer Arena" für handwerklich gebraute Biere geben sowie einen Grillgut-Bereich und eine "Newcomers Area" für neuartige Gastro-Konzepte. Zu den Highlights zählen laut Veranstaltern auch diverse Wettbewerbe - darunter der "Next Chef Award", bei dem junge Köche gegeneinander antreten./haw/DP/zb

