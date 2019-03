In Los Angeles hat Tesla-Chef Elon Musk das Model Y vorgestellt. Der Preis für den Kompaktgeländewagen ist so aggressiv, dass er in eine gefährliche Situation führen könnte.

Tesla bleibt sich treu. Eigentlich soll die Präsentation des Model Y - dem kompakten Geländewagen des kalifornischen Elektroautopioniers - um 20 Uhr Ortszeit (vier Uhr deutscher Zeit) starten. Tatsächlich erscheint Firmenchef Elon Musk, ganz in schwarz gekleidet, erst zwanzig Minuten später auf der Bühne am Tesla Designcenter in Los Angeles.

Wie immer ohne Teleprompter, ganz in Plauderlaune, lässt der Multimilliardär nach und nach die Autos seines mittlerweile 16 Jahre alten Unternehmens auffahren - vom ersten in Großbritannien von Lotus gefertigten Roadster, über die selber produzierten Model S, Model X und Model 3. Es fehlt nur noch ein Auto. Nach einer langen Geschichtsstunde über Tesla, inklusive bitterer Seitenhiebe auf Skeptiker ("Sie nannten es Betrug. Betrug, den man fahren kann") rollt der eigentliche Star des Abends schließlich auf die Bühne: ein blauer Kompakt-Geländewagen. Es ist das Model Y.

Aneinandergereiht ergeben die Modell-Bezeichnungen ein Wort, wegen dem Musk mehrfach kichern muss: S3XY, ausgesprochen sexy. Humor, der zu einem Unternehmen passt, dass digitale Furzkissen in seinen Fahrzeugen offeriert, Spiele von Atari oder einen Romantikmodus mit Kaminfeuer.

Nach und nach steigen sieben Personen aus dem Model Y. Der Wagen wirkt wie ein etwas höher gelegtes Model 3. Der Preis ist erstaunlich aggressiv: Die Basisversion, die 230 Meilen (368 Kilometer) Reichweite bietet, soll ab 39.000 Dollar offeriert werden. Die "long range" Version, ab 47.000 Dollar, verspricht 300 Meilen (480 Kilometer).

Ende des nächsten Jahres soll das Model Y zunächst in den USA auf den Markt kommen, sechs bis neun Monate später in Europa und China. Ob das die tatsächliche Zeit ist oder die berühmte "Elon Musk Zeit" - also mit Verspätung -, wird von Interessenten, Spekulanten und Analysten in den kommenden Monaten heiß diskutiert werden.

Klar ist, dass das Model Y einen Großteil der Komponenten mit dem Model 3 teilen wird. Und das Hochfahren der Produktion deshalb etwas einfacher sein könnte, ohne schlaflose Nächte von Musk in der Produktion ...

Den vollständigen Artikel lesen ...