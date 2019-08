Nachdem Tesla-Chef Elon Musk seinen Hoffnungsträger Model 3 als das "sicherste Auto" überhaupt bezeichnete, reagierte die US-Bundesbehörde NHTSA mit einem Unterlassungsschreiben an den Elektroautobauer - Musk solle die Verbraucher nicht in die Irre führen.? Elon Musk bezeichnet Tesla-Fahrzeuge als "sicherste Autos" der Welt ? US-Behörde, die Fahrzeugprüfungen durchführt, wirft Musk "irreführende Aussagen" vor ? Unterlassungsschreiben an Tesla: Von falschen Behauptungen Abstand nehmenElon ...

