SHOP APOTHEKE EUROPE N.V., führende Online-Apotheke in Kontinentaleuropa, hat ihr ehrgeiziges Wachstumsziel im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018 (Bilanzstichtag: 31.12.) erreicht: Der Konzernumsatz stieg von EUR 284 Mio. im Vorjahr auf EUR 540 Mio. Dies entspricht einer Steigerung um +90%. Vor allem höher als geplante Aufwendungen für die nu3-Integration führten zu Ergebnisbelastungen. Dennoch verbesserte sich die bereinigte EBITDA-Marge um 0,8 Prozentpunkte auf -2,2%. Basis der dynamischen Umsatzentwicklung war die erfolgreiche Erhöhung der Anzahl aktiver Kunden in Europa von 2,7 Mio. Ende 2017 auf rund 3,5 Mio. Ende 2018 und die damit einhergehende Steigerung des Bestellvolumens. Die Anzahl der Bestellungen stieg im Berichtszeitraum von 5,7 Mio. auf 8,7 Mio. bei einem erneut hohen Anteil von Bestandskundenaufträgen in Höhe von rund 81% (2017: 76%). Die Retourenquote blieb weiterhin minimal, wie auch im Vorjahr. Die Anzahl der Webseitenbesuche erhöhte sich von 71,5 Mio. im Geschäftsjahr 2017 auf 93,1 Mio. im Berichtszeitraum. Dr. Ulrich Wandel, CFO von SHOP APOTHEKE EUROPE, kommentiert die Geschäftsentwicklung im Geschäftsjahr 2018: "Unser ehrgeiziges Wachstumsziel haben wir erneut erreicht. Ergebnisseitig liegen wir durch die Akquisition von nu3 und durch unsere strategische Entscheidung, die Voraussetzungen für starkes organisches Wachstum 2019 zu schaffen, bei einer bereinigten EBITDA Marge von -2,2%. Wir sind davon überzeugt, dass die Gewinnung neuer Kunden - auch im Hinblick auf die angekündigte Einführung des elektronischen Rezepts ab dem Jahr 2020 - eine lohnende Investition ist." Stefan Feltens, CEO von SHOP APOTHEKE EUROPE, bekräftigt: "Unser Ziel ist, dass SHOP APOTHEKE EUROPE in den adressierten Märkten mittelfristig die erste Anlaufstelle für Apothekenbelange wird. Deshalb legen wir den Fokus klar auf organisches Wachstum, um unseren Marktanteil in der DACH Region und Europa weiter auszubauen. Dabei haben wir die Entwicklung der Profitabilität stets im Blick und können diese über die Wachstumsintensität genau steuern. Erstes Ziel ist es, auf Konzernebene im Jahr 2020 den Break-even beim EBITDA zu erreichen." Für das Geschäftsjahr 2019 rechnet der Vorstand der SHOP APOTHEKE EUROPE mit einer Beschleunigung des organischen Wachstums auf ca. 30% (2018: 25%) respektive einer Steigerung des Konzernumsatzes auf rund EUR 700 Mio. Die geplante adjusted EBITDA-Marge wird im laufenden Geschäftsjahr auf dem Niveau des Vorjahres oder etwas besser liegen. Im Jahr 2020 soll dann der Break-even erreicht werden. Vor dem Hintergrund des neuen Geschäfts in der Schweiz sowie des deutlich gestiegenen Geschäftsvolumens in Österreich hat sich die Gesellschaft entschlossen, die Segmentberichterstattung anzupassen. Beginnend mit dem Bericht zum Geschäftsjahr 2018 weist SHOP APOTHEKE EUROPE daher die zwei Segmente "DACH" und "International" aus. Das "DACH"-Segment umfasst sämtliche Aktivitäten des Konzerns in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Segment "International" umfasst die Märkte Niederlande, Belgien, Frankreich, Italien und Spanien. Zuvor erfolgte die Berichterstattung im Segment "Germany" und im Segment "International" (alle Länder außer Deutschland). Die Vorjahresvergleichszahlen wurden entsprechend angepasst. Unter Anwendung der bisherigen Segmente ergäbe sich für das Segment "Germany" im Geschäftsjahr 2018 ein Umsatzwachstum um 98% auf EUR 415 Mio. (Vorjahr: EUR 210 Mio.) und um 69% auf EUR 125 Mio. (Vorjahr: EUR 74 Mio.) für das Segment "International". Auf Konzernebene stieg das Umsatzvolumen im Geschäftsjahr 2018 um 90 % von EUR 284 Mio. auf EUR 540 Mio. Neben dem organischen Wachstum von rund 25% trug auch die im Berichtszeitraum erstmals vollkonsolidierte Europa Apotheek zur Umsatzsteigerung bei. Die auf rezeptpflichtige Medikamente spezialisierte Apotheke bietet ihren Kunden Beratungs- und Serviceangebote wie z.B. Wechselwirkungschecks, Medikationsprofile, Informationsmaterial und Magazine zu bestimmten Krankheiten und das Therapiebegleitprogramm Smart für Patienten mit chronischen Erkrankungen. Der vor diesem Hintergrund im Vergleich zum Vorjahr höhere Anteil rezeptpflichtiger Medikamente in Höhe von ca. 31% (Vorjahr: ca. 10%) sorgte für einen deutlichen Anstieg des durchschnittlichen Warenkorbwertes auf EUR 72,44 (2017: EUR 57,78). Die Konzern-Bruttomarge verringerte sich im Berichtsjahr erwartungsgemäß von 20,3% im Vorjahr auf 18,4%. Hintergrund ist der höhere Anteil rezeptpflichtiger Medikamente, die aufgrund regulierter Preise typischerweise eine niedrigere Bruttomarge ausweisen. Absolut erhöhte sich das Bruttoergebnis von EUR 57,6 Mio. um 72% auf EUR 99,3 Mio. Das konsolidierte um Einmalkosten bereinigte Segment EBITDA** verbesserte sich auf EUR 6,8 Mio. verglichen mit EUR 0,2 Mio. im Geschäftsjahr 2017. Effizienzerhöhungen und Skaleneffekte führten zu einer Verbesserung der Verwaltungskostenquote. Die Verwaltungskosten einschließlich der Abschreibungen stiegen absolut um 9,3 Mio. EUR von 13,4 Mio. EUR auf 22,7 Mio. EUR. Darin enthalten sind Einmalkosten in Höhe von EUR 1,6 Mio., die im Wesentlichen im Zusammenhang mit einem Aktienoptionsplan und dem Erwerb der nu3 GmbH standen. Insgesamt gelang es SHOP APOTHEKE EUROPE, die Verwaltungskosten von 4,7 % im Jahr 2017 auf 4,2 % im Jahr 2018 zu senken. Bereinigt um Einmalaufwendungen betrug die Verwaltungskostenquote 3,9%. Nach Abzug von Verwaltungskosten lag das bereinigte EBITDA auf Konzernebene bei EUR -11,8 Mio. nach EUR -8,5 Mio. im Vorjahr. Die bereinigte EBITDA Marge verbesserte sich auf -2,2% verglichen mit -3,0% in 2017. Im profitablen DACH Segment erwirtschaftete SHOP APOTHEKE EUROPE einen Umsatz in Höhe von EUR 491 Mio. Eine Steigerung um rund 95% gegenüber dem Geschäftsjahr 2017, in dem der Umsatz nach entsprechend angepasster Segmentdefinition EUR 251 Mio. betrug. Das Segment EBITDA lag bei EUR 9,8 Mio. bzw. bei EUR 11,3 Mio. nach Bereinigung um Einmaleffekte*. Im Vorjahr betrug das DACH Segment EBITDA EUR 5,9 Mio. Das entspricht einer Steigerung um 66% bzw. um 92% auf Basis des bereinigten Ergebnisses. Im Segment "International" steigerte SHOP APOTHEKE EUROPE den Umsatz um 49% von EUR 33 Mio. im Vorjahr auf EUR 49 Mio. im Berichtszeitraum. Das Segment EBITDA verbesserte sich von EUR -5,7 Mio. im Vorjahr auf EUR -4,7 Mio. im Berichtsjahr bzw. auf EUR -4,5 Mio. unter Berücksichtigung von Einmaleffekten*. Relativ zum Umsatz ergibt sich eine Verbesserung der EBITDA-Marge (bereinigt) des Segments auf -9,3 % im Berichtsjahr verglichen mit -17,4 % im Vorjahr. * Sondereffekte aus Transaktionen und/oder Akquisitionen ** Segment-EBITDA: Definiert als Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sowie administrativen Aufwendungen auf Konzernebene. FINANZKALENDER 2019 15. März 2019 Veröffentlichung der Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2018 30. April 2019 Ordentliche Hauptversammlung 15. Mai 2019 Veröffentlichung der Ergebnisse für das 1. Quartal 2019 14. August 2019 Veröffentlichung der Ergebnisse für das erste Halbjahr 2019 14. November Veröffentlichung der Ergebnisse für das 3. Quartal 2019 2019 GEWINN- UND VERLUSTRECHUNG KONZERN. GESCHÄFTSJAHR GESCHÄFTSJAHR ENDEND AM ENDEND AM 31.12.2017 31.12.2018 EUR 1.000 EUR 1.000 Umsatzerlöse 283.992 539.710 Umsatzkosten -226.407 -440.392 Bruttoergebnis 57.585 99.318 Sonstige betriebliche 3.015 196 Erträge Vertriebskosten -66.417 -105.564 Verwaltungskosten -13.378 -22.679 Betriebliches Ergebnis -19.197 -28.730 (EBIT) Zinsertrag 40 324 Zinsaufwendungen -2.246 -6.185 Finanzergebnis -2.206 -5,861 Ergebnis vor Steuern (EBT) -21.403 -34.591 Steuern vom Einkommen und 45 982 Ertrag Periodenergebnis -21.358 -33.609 Davon den Anteilseignern -21.358 -33.609 zuzurechnen: KONZERN SEGMENTBERICHTERTATTUNG 2018. DACH Interna- Konsoli- tional diert EUR EUR 1.000 EUR 1.000 1.000 Umsatzerlöse 491.078 48.632 539.710 Umsatzkosten -403.32- -37.064 -440.392 8 Bruttoergebnis 87.750 11.568 99.318 % des Umsatzes 17,9% 23,8% 18,4% Sonstige betriebliche Erträge 156 40 196 Vertriebskosten -78.082 -16.287 -94.369 bereinigte Vertriebskosten -76.605 -16.132 -92.736 Segment EBITDA 9.825 -4.680 5.145 bereinigtes Segment EBITDA 11.301 -4.524 6.777 Verwaltungskosten -20.704 bereinigte Verwaltungskosten -18.530 EBITDA -15.559 bereinigtes EBITDA -11.753 Abschreibungen -13.171 EBIT -28.730 bereinigtes EBIT -24.924 Finanzergebnis und Steuern vom Einkommen -4.879 und Ertrag Bereinigtes Finanzergebnis und Steuern vom -4.879 Einkommen und Ertrag Periodenergebnis -33.609 bereinigtes Periodenergebnis -29.803 KONZERN SEGMENTBERICHTERTATTUNG 2017. DACH Interna- Konsoli- tional diert EUR EUR 1.000 EUR 1.000 1.000 Umsatzerlöse 251.289 32.703 283.992 Umsatzkosten -201.72- -24.687 -226.407 1 Bruttoergebnis 49.569 8.016 57.585 % des Umsatzes 19,7% 24,5% 20.3% Sonstige betriebliche Erträge 2.592 422 3.015 Vertriebskosten -46.286 -14.131 -60.416 bereinigte Vertriebskosten -60.416 Segment EBITDA 5.875 -5.693 182 bereinigtes Segment EBITDA 5.875 -5.693 182 Verwaltungskosten -12.320 bereinigte Verwaltungskosten -8.728 EBITDA -12.137 bereinigtes EBITDA -8.545 Abschreibungen -7.059 EBIT -19.197 bereinigtes EBIT -15.605 Finanzergebnis und Steuern vom Einkommen -2.161 und Ertrag Bereinigtes Finanzergebnis und Steuern vom -2.161 Einkommen und Ertrag Periodenergebnis -21.358 bereinigtes Periodenergebnis -17.766 ÜBER SHOP APOTHEKE EUROPE. SHOP APOTHEKE EUROPE ist die führende und am stärksten wachsende Online-Apotheke in Kontinentaleuropa. Mit der Übernahme der Europa Apotheek Venlo im November 2017 hat SHOP APOTHEKE EUROPE ihre europäische Marktführerschaft signifikant ausgebaut. Das Sortiment für die ganze Familie in den Bereichen OTC-, Schönheits- und Pflegeprodukte sowie rezeptpflichtige Medikamente wird zudem durch hochwertige Naturkost- und Gesundheitsprodukte, Low Carb-Produkte und Sportnahrung der seit Juli 2018 zur Unternehmensgruppe gehörenden nu3 GmbH ergänzt. Bereits heute betreibt SHOP APOTHEKE EUROPE Online-Apotheken auf dem deutschen, österreichischen, französischen, belgischen, italienischen, spanischen, niederländischen und dem Schweizer Markt. SHOP APOTHEKE EUROPE liefert schnell und zu attraktiven Preisen ein sehr breites Sortiment von über 100.000 Originalprodukten an über 3,5 Millionen aktive Kunden. Das Angebot wird ergänzt durch umfassende pharmazeutische Beratung und Betreuung. SHOP APOTHEKE EUROPE ist seit dem 13. 