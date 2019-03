The following instruments on XETRA do have their first trading day 15.03.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 15.03.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA LSAF XFRA LU1900067270 MUL-L.SOU.AFR. EOA EQ00 EQU EUR Y

CA LYXT XFRA LU1900067437 MUL-L.M.THAIL. EOA EQ00 EQU EUR Y

CA LTUR XFRA LU1900067601 MUL-L.M.TURKEY EOA EQ00 EQU EUR Y

CA IKIA XFRA US4510553054 ICONIX BRAND GRP DL-,001 EQ00 EQU EUR N

CA LMLS XFRA LU1901001542 MUL-L.O.MALAYS. EOA EQ01 EQU EUR Y

CA LRUS XFRA LU1923627092 MUL-LYX.MSCI RUSSI.UC.ETF EQ01 EQU EUR Y