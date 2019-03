The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.03.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.03.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AU3SG0000458 NSW TREASURY CORP. 2019 BD00 BON AUD N

CA KW0E XFRA DE000A1MBB62 KRED.F.WIED.12/19 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB59A4 BAY.LDSBK.IS.S.30489 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4T9Z8 DZ BANK IS.A732 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UFH2 DZ BANK IS.C146 18/28 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UFJ8 DZ BANK IS.C147 18/30 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JLK0 DZ BANK IS.R.2892 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4G38 LB.HESS.THR.CARRARA03I/13 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000RLP0876 RHEINL.PF.SCHATZ.V.2017 BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0010737882 AUTOROUTES SUD FR. 09/19 BD01 BON EUR N

CA RWEE XFRA XS0652913988 RWE AG NRA 12/UNB. REG.S BD01 BON GBP N

CA FOTD XFRA XS0418729934 FORTUM OYJ 09/19 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1040147479 EASTER.CR.I.HLDG 14/19 BD02 BON USD N

CA RL5F XFRA XS1046796253 RABOBK NEDERLD 14/19 FLR BD02 BON EUR N

CA XFRA US375558BP77 GILEAD SCIENCES 17/19 FLR BD03 BON USD N