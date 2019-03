The following instruments on XETRA do have their first trading day 15.03.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 15.03.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT000B049754 UNICR.BK AU. 19/29 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA CH0419040982 SWISSCOM 19-29 BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0460054452 MANITOBA 19/29 MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0460054460 MANITOBA 19/39 MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0463112059 MUENCH.HYP.BK.PF S.1820 BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0467182389 PFB.SCHW.HYP 19/40 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A2TR0Y1 HSV FUSSBALL ANL 19/26 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB7MM6 BAY.LDSBK.IS. 19/27 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0RJ5 DZ BANK IS.C187 19/27 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NWB18L9 NRW.BANK IS.A.18L 19/44 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000SHFM675 SCHLW-H.SCHATZ.19/29 A1 BD01 BON EUR N

CA XFRA IT0005366007 ITALIEN 19/22 BD01 BON EUR N

CA XFRA US482480AG50 KLA-TENCOR 19/29 BD01 BON USD N

CA XFRA US482480AH34 KLA-TENCOR 19/49 BD01 BON USD N

CA XFRA USU03169AM81 AMKOR TECHN 19/27 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA US71647NBD03 PETROBR.G.F. 19/49 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1958645514 LB.HESS.-THR. H328 19/27 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1963849440 DANSKE BK 19/24 MTN BD02 BON EUR N

CA 3DG3 XFRA CA33938T1049 FLEX.SOLUT.INTL. INC. EQ00 EQU EUR N

CA BNXG XFRA IE00BGBN6P67 INVES.M.II-I.E.G.B.UC.ETF EQ00 EQU EUR Y

CA LYXI XFRA LU1900065811 MUL-L.M.INDON. EOA EQ00 EQU EUR Y

CA LBRA XFRA LU1900066207 MUL-L.M.BRAZIL EOA EQ00 EQU EUR Y

CA LEER XFRA LU1900066462 MUL-L.EA.E.E.R. EOA EQ00 EQU EUR Y

CA LLAM XFRA LU1900066629 MUL-L.EM LA.AM. EOA EQ00 EQU EUR Y