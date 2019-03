FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.03.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 15.03.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

EXXT XFRA DE000A0F5UF5 ISHARES NASDAQ-100 U.ETF 0.083 EUR

EXXU XFRA DE000A0F5UE8 IS.DJ CHINA OFFS.50 U.ETF 0.019 EUR

EXSE XFRA DE000A0D8QZ7 ISH.S.EUR.SMALL 200 U.ETF 0.051 EUR

EXSI XFRA DE000A0D8Q07 ISHARES EURO STOXX U.ETF 0.106 EUR

EXI3 XFRA DE0006289390 IS.DJ INDUST.AVERAG.U.ETF 0.662 EUR

EXI2 XFRA DE0006289382 IS.DJ GLOB.TITAN.50 U.ETF 0.124 EUR

EXSD XFRA DE0005933998 ISH.S.EUROP.MID 200 U.ETF 0.109 EUR

EXSC XFRA DE0005933980 ISH.S.EUR.LARGE 200 U.ETF 0.130 EUR

EXW1 XFRA DE0005933956 ISHARES EO STOXX 50 U.ETF 0.143 EUR

EXW3 XFRA DE0005933949 ISH.STOXX EUROPE 50 U.ETF 0.103 EUR

EXSA XFRA DE0002635307 ISH.STOX.EUROPE 600 U.ETF 0.121 EUR

EXHE XFRA DE0002635265 ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF 0.156 EUR

4Q2 XFRA US7476191041 QUANEX BUILD. PRODS DL-01 0.071 EUR

WFC XFRA CA9528451052 WEST FRASER TIMBER CO.LTD 0.133 EUR

F5J XFRA AU000000MIN4 MINERAL RES LTD 0.081 EUR

TAFG XFRA TH0375010Z14 TRUE CORP.PCL -FGN- BA 4 0.002 EUR

UI2N XFRA DE000A1W9A77 PRISMA AKTIV UI R 1.000 EUR

BSS XFRA DE000A2BPP88 BETA SYST.SOFTW. INH.O.N. 0.230 EUR

HM9 XFRA US4403271046 HORACE MANN EDUC. DL-,001 0.254 EUR

XQB XFRA US02208R1068 ALTRA INDL MOTION DL-,001 0.150 EUR

8BK XFRA US0925331086 BLACKROCK C.INVT. DL-,001 0.159 EUR

A58 XFRA US0367521038 ANTHEM INC. DL-,01 0.708 EUR

TYIA XFRA IE00BY7QL619 JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01 0.230 EUR

CW1 XFRA CA18538U1066 CLEARWATER SEAFOODS INC. 0.033 EUR

17SA XFRA US92242Y1001 VEDANTA LTD. ADR IR 1 0.093 EUR

ZZR9 XFRA LU1302929846 AGIF-ALL.EU.EQ.DI.AMGH2DL 0.069 EUR

PGZ XFRA AU0000033359 HEALIUS LTD 0.024 EUR