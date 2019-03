FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.03.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 15.03.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

FZ12 XFRA DE0008006263 POSTBANK BALANCED 0.350 EUR

DED8 XFRA LU0107368036 DEKA-BASISSTRAT.RENTEN CF 0.380 EUR

FZ14 XFRA DE0009770289 POSTBANK EUROPA P 0.970 EUR

FZ11 XFRA DE0008006255 POSTBANK EURORENT 0.850 EUR

RK1Z XFRA AT0000859541 RAIFFEISEN-EO-SHTT.R.RAST 0.630 EUR

RK1B XFRA AT0000859525 RAIFF.-GLOBAL-AKT.R A ST. 6.640 EUR

V4OC XFRA FI4000312251 KOJAMO OYJ 0.290 EUR

WD5 XFRA US98310W1080 WYNDHAM DESTINATIO.DL-,01 0.398 EUR

73W XFRA US92978AAA07 WACHOVIA CAP.TR.III UND. 0.001 %

HP9 XFRA US4440971095 HUDSON PACIFIC PPT.DL-,01 0.221 EUR

TOTA XFRA US89151E1091 TOTAL S.A. SPONS. ADR 1 0.528 EUR

S9Q XFRA US8485741099 SPIRIT AERO.HLDGS A DL-01 0.106 EUR

J4S XFRA US8385181081 SOUTH JERSEY IND. DL 1,25 0.254 EUR

SL3 XFRA US8270481091 SILGAN HLDGS INC. DL-,01 0.097 EUR

RSO XFRA US7782961038 ROSS STRS INC. DL-,01 0.226 EUR

MT7 XFRA US5537771033 MTS SYST. DL -,25 0.265 EUR

HU3 XFRA US4461501045 HUNTINGTON BANCSHS DL-,01 0.124 EUR

AHC XFRA US42809H1077 HESS CORP. DL 1 0.221 EUR

GR3 XFRA US3976241071 GREIF INC. CL.A 0.389 EUR

FC6A XFRA US31946M1036 FIRST CITIZ.BCSHS A DL1 0.354 EUR

FSG XFRA US3138551086 FED. SIGNAL CORP. DL 1 0.071 EUR

DGY XFRA US2333311072 DTE EN. CO. 0.836 EUR

YC8 XFRA US1686151028 CHICO'S FAS INC. DL-,01 0.077 EUR

HRB XFRA US0936711052 BLOCK -HR- INC. 0.221 EUR

AII XFRA US0123481089 ALBANY INTL A DL-,001 0.159 EUR

NVAN XFRA TH0375010R14 TRUE CORP. -NVDR- BA 4 0.002 EUR

NK1A XFRA NO0003921009 DNO ASA A NK -,25 0.021 EUR

VNX XFRA NL0009538784 NXP SEMICONDUCTORS EO-,20 0.221 EUR

MC2 XFRA IL0010851827 MIND C.T.I. LTD 0.230 EUR

LT5 XFRA FI0009010854 LASSILA + TIKANOJA EO-,50 0.920 EUR

RMM XFRA FI0009007066 RAMIRENT OYJ 0.230 EUR

ENUR XFRA FI0009005961 STORA ENSO OYJ R EO 1,70 0.500 EUR

D6H XFRA DE000A0JC8S7 DATAGROUP SE INH. O.N. 0.600 EUR

EXXW XFRA DE000A0H0744 IS.DJ AS.PAC.S.D.30 U.ETF 0.207 EUR

EXXV XFRA DE000A0F5UG3 IS.DJ EUROZ.SUST.SC.U.ETF 0.045 EUR