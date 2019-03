FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.03.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 18.03.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 15.03.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 18.03.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

SPYD XFRA IE00B6YX5D40 SPDR S+P US DIV.ARIST.ETF 0.228 EUR

XFRA DE000HSH41M6 HCOB MZC 18 15/26 0.000 %

XFRA DE000HSH41L8 HCOB MZC 17 15/20 0.000 %

FHUW XFRA DE0009780536 LBBW FDSPORTFOLIO WACHST. 0.200 EUR

FHUV XFRA DE0009780528 LBBW FDSPORTFOLIO RENDITE 0.210 EUR

FHUU XFRA DE0009780510 LBBW FDSPORTF.KONTINUIT. 0.230 EUR

FHUA XFRA DE0009780411 LBBW DIVID.STRAT.EUROL.R 0.930 EUR

FHUK XFRA DE0009780221 LBBW AKTIEN EUROPA 0.330 EUR

FHUF XFRA DE0009766964 LBBW RENTEN EURO FLEX 0.220 EUR

FHUQ XFRA DE0009766881 LBBW MULTI GLOBAL R 0.360 EUR

FHUR XFRA DE0009766832 LBBW GELDMARKTFONDS R 0.180 EUR

FHUH XFRA DE0008484650 LBBW AKTIEN DEUTSCHLAND 1.740 EUR

OG73 XFRA DE0005326482 LBBW ROHSTOFFE+RESSOURCEN 0.090 EUR

FHUM XFRA DE000A0NAUM4 LBBW DIVID.STRAT.EUROL.I 4.010 EUR

VGR XFRA US92240M1080 VECTOR GRP LTD DL-,10 0.354 EUR

WY8 XFRA US91359E1055 UNIVERSAL HEALTH RLTY SBI 0.597 EUR

SGMR XFRA US8610121027 STMICROELECTRONICS NY 1 0.053 EUR

SJM XFRA US5562691080 STEVEN MADDEN DL-,0001 0.124 EUR

ECJ XFRA US2788651006 ECOLAB INC. DL 1 0.407 EUR

5D4 XFRA US25960R1059 DOUGLAS DYNAMICS I.DL-,01 0.241 EUR

BS7 XFRA US1090431099 BRIGGS STRAT. CORP DL-,01 0.124 EUR

XPH XFRA US0320951017 AMPHENOL CORP. A DL-,001 0.204 EUR

NVAD XFRA TH0108010R19 CAP. NOMURA -NVDR- BA 1 0.002 EUR

SGM XFRA NL0000226223 STMICROELECTRONICS 0.053 EUR

FHR XFRA US34552U1043 FORESIGHT ENERGY LP UTS 0.053 EUR

NWD XFRA HK0017000149 NEW WORLD DEV. 0.016 EUR

GAN XFRA ES0116870314 NATURGY ENERGY INH. EO 1 0.570 EUR

DS81 XFRA DK0060079531 DSV AS BONUS-AKT. 0.302 EUR

ZVR XFRA DK0010274844 SOLAR AS B DK 100 1.876 EUR

XFRA DE000BC0CL77 BARC 11/21 FLR MTN 0.005 %

510A XFRA DE000A0DZVJ6 ERB HELLAS FDG 05/UND.FLR 0.001 %

HKE XFRA CA4480551031 HUSKY ENERGY INC. 0.083 EUR

XFRA DE000HSH5Z28 HCOB MZC 13 16/19 0.000 %

3MR XFRA US58958U1034 MERIDIAN BANCORP 0.062 EUR

XFRA DE000HSH4TP2 HCOB MZC 11 14/24 0.001 %