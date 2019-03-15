FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.03.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 15.03.2019.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
WIOA XFRA US97651M1099 WIPRO LTD ADR /1 IR 2
IKI XFRA US4510551074 ICONIX BRAND GRP DL-,001
PMQ XFRA AU000000PNN7 PEPINNINI LITHIUM LTD.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 15.03.2019.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
WIOA XFRA US97651M1099 WIPRO LTD ADR /1 IR 2
IKI XFRA US4510551074 ICONIX BRAND GRP DL-,001
PMQ XFRA AU000000PNN7 PEPINNINI LITHIUM LTD.