TOKIO/SCHANFGAI (Dow Jones)--Eine unverändert taubenhaft gestimmte Notenbank in Japan und steigende Hoffnungen im US-chinesischen Handelskonflikt befeuern am Freitag die Börsen in Asien. Die unmittelbar betroffenen Handelsplätze in China und Japan führen die Liste der Gewinner in der Region an. Dass Großbritannien den Austritt aus der EU verschieben will, wird zumindest wohlwollend unter Anlegern zur Kenntnis genommen.

Doch im Fokus steht eine Initiative in China, die als Entgegenkommen auf US-Präsident Donald Trump im Handelsstreit verstanden wird. Chinas Nationaler Volkskongress hat wie bereits avisiert ein neues Gesetz zu ausländischen Investitionen verabschiedet. Das Gesetz hebt den Zwang von Technologietransfers von ausländischen an chinesische Partnerunternehmen auf und verbietet "illegale Einmischung der Regierung" in ausländische Geschäfte.

Washington hatte der Volksrepublik zuvor mehrfach vorgeworfen, US-Technologie zu stehlen. Dass der Wirtschaftsberater des Weißen Hauses, Larry Kudlow, einen Gipfel der Präsidenten Trump und Xi Jinping jüngst in Frage gestellt hatte, solange nicht alle Streitpunkte ausgeräumt sind, verliert angesichts der neuen Initiativen in China an Bedeutung.

In Japan hat die Notenbank ein düsteres Bild der heimischen Konjunktur gezeichnet. Sie senkte ihren Ausblick für Exporte und Produktion, nachdem sie im Januar noch von "steigenden Trends" gesprochen hatte. Auch der Ausblick für die Weltwirtschaft wurde von den Notenbankern nach unten genommen. Die Einschätzung, dass die Volkswirtschaften in Übersee insgesamt solide wachsen, passte die Zentralbank an und erklärte, es seien einige Abschwächungen zu beobachten gewesen. Im Handel kommt die Botschaft an: An geldpolitische Straffungen ist in Japan auf absehbare Zeit nicht zu denken.

Der Nikkei-225 klettert im späten Geschäft um 0,9 Prozent auf 21.482 Punkte. Der Yen zeigt sich zwar in GRenzen volatil, zeigt sich aber letztlich zum Vortag wenig verändert. Der US-Dollar geht bei 111,67 Yen um nach Wechselkursen um 111,60. Der Schanghai-Composite gewinnt nach einer zweitägigen Durststrecke 0,7 Prozent, der HSI in Hongkong 0,8 Prozent. Der Kleinwerte Index Shenzhen-Composite legt um 1,3 Prozent zu. In Hongkong geben AIA um 1,4 Prozent nach. Der Versicherer hat schwächer als prognostiziert ausgefallene Geschäftszahlen vorgelegt.

In Australien wechselte der Markt einmal mehr kurz vor Schluss das Vorzeichen und verbuchte damit zum fünften Mal in sechs Sitzungen Abgaben. Bergbau- und der Bankenwerte zeichneten für die Verluste verantwortlich.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.175,20 -0,07% +9,37% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 21.486,40 +0,94% +7,35% 07:00 Kospi (Seoul) 2.169,61 +0,65% +6,30% 07:00 Schanghai-Comp. 3.008,92 +0,61% +20,65% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 29.083,76 +0,81% +11,56% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.200,90 +0,09% +4,21% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.677,09 +0,15% -0,95% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:54 Uhr % YTD EUR/USD 1,1317 +0,1% 1,1306 1,1325 -1,3% EUR/JPY 126,37 +0,1% 126,30 126,48 +0,5% EUR/GBP 0,8551 +0,2% 0,8535 0,8511 -5,0% GBP/USD 1,3237 -0,1% 1,3248 1,3304 +3,9% USD/JPY 111,66 -0,0% 111,70 111,68 +1,8% USD/KRW 1138,02 +0,2% 1136,23 1134,35 +2,1% USD/CNY 6,7193 -0,1% 6,7230 6,7168 -2,3% USD/CNH 6,7244 +0,0% 6,7225 6,7212 -2,1% USD/HKD 7,8495 -0,0% 7,8498 7,8499 +0,2% AUD/USD 0,7084 +0,3% 0,7065 0,7065 +0,6% NZD/USD 0,6848 +0,2% 0,6833 0,6837 +2,0% Bitcoin BTC/USD 3.864,50 +0,3% 3.854,75 3.847,25 +3,9% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 58,58 58,61 -0,1% -0,03 +27,1% Brent/ICE 67,20 67,23 -0,0% -0,03 +22,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.299,60 1.296,49 +0,2% +3,12 +1,3% Silber (Spot) 15,31 15,19 +0,8% +0,12 -1,2% Platin (Spot) 829,30 827,49 +0,2% +1,81 +4,1% Kupfer-Future 2,90 2,89 +0,3% +0,01 +10,0% ===

March 15, 2019 02:23 ET (06:23 GMT)

