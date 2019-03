Der DAX macht ebenso wie die großen US-Indizes noch keine Anstalten, die Ende letzten Jahres gestartete Erholungsrally zu beenden. Die Hoffnung auf eine konjunkturelle Trendwende im Jahresverlauf stützt die Märkte.

Der Kurseinbruch im Schlussquartal 2018 war verbunden mit Ängsten vor einem Konjunktureinbruch, u.a. wegen des sich zuspitzenden Handelskonflikts zwischen den USA und China sowie dem ungelösten Brexit-Problem.

Inzwischen gab es in den amerikanisch-chinesischen Verhandlungen eine deutliche Annäherung, was die Anleger beruhigt hat. Der Brexit ist zwar nach wie vor in einer verfahrenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...