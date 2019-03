Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Das britische Parlament hat sich für eine Verschiebung des EU-Austritts und eine dritte Abstimmung über das Brexit-Abkommen ausgeprochen. Premierministerin Theresa May will den mit Brüssel ausgehandelten Austrittsvertrag, den die Abgeordneten bereits zweimal ablehnten, nun bis kommenden Mittwoch erneut im Unterhaus zur Abstimmung stellen. Am Donnerstag und Freitag kommender Woche findet der nächste EU-Gipfel statt. May schlägt eine Verschiebung des für den 29. März geplanten Brexit bis zum 30. Juni vor, falls die Abgeordneten den Vertrag im dritten Anlauf absegnen sollten. Sollte das ausgehandelte Abkommen jedoch erneut durchfallen, soll der EU-Austritt nach dem Willen der Regierung über den 30. Juni hinaus aufgeschoben werden. Diese längere Frist würde zum einen bedeuten, dass sich die Briten an der Europawahl Ende Mai beteiligen müssten, zum anderen würde sie die Pläne der Brexit-Hardliner durchkreuzen, die mehr als zweieinhalb Jahre nach dem Volksentscheid zum EU-Austritt auf einen zügigen Vollzug dringen. Diverse Änderungsanträge zur Vorlage der Regierung May waren zuvor im Unterhaus gescheitert. Unter anderem sprachen sich die Parlamentarier klar gegen ein zweites Brexit-Referendum aus.

EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber reagierte reserviert. "Es reicht nicht, wenn das britische Parlament sagt, wir möchten verlängern. Wir müssen auch wissen, zu welchem Ziel", so Weber.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 NL/Shop Apotheke Europe NV, ausführliches Jahresergebnis, Venlo

07:30 DE/Westwing Group AG, Jahresergebnis, München

08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Umsatz 1Q, Stockholm

10:00 DE/Bechtle AG, BI-PK, Stuttgart

10:00 DE/Porsche AG, Jahres-PK, Stuttgart

10:30 DE/Altana AG, BI-PK, Düsseldorf

11:30 IT/Eni SpA, Strategiepräsentation, Rom

17:00 DE/Deutsche Börse AG, Geschäftsbericht 2018, Frankfurt

DIVIDENDENABSCHLAG

Beta Systems Software 0,23 EUR Datagroup 0,60 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- EU 11:00 Verbraucherpreise Februar Eurozone PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+1,5% gg Vj Vorabschätzung: +1,5% gg Vj zuvor: -1,0% gg Vm/+1,4% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+1,0% gg Vj Vorabschätzung: +1,0% gg Vj zuvor: -1,5% gg Vm/+1,1% gg Vj - US 13:30 Empire State Manufacturing Index März PROGNOSE: 8,3 zuvor: 8,8 14:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Februar Industrieproduktion PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: -0,6% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 78,4% zuvor: 78,2% 15:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan März (1. Umfrage) PROGNOSE: 95,3 zuvor: 93,8

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % S&P-500-Future 2.820,00 0,27 Nikkei-225 21.450,85 0,77 Schanghai-Composite 3.011,49 0,70 DAX 11.587,47 0,13 DAX-Future 11.586,00 -0,20 XDAX 11.586,85 -0,20 MDAX 25.024,49 0,67 TecDAX 2.652,49 -0,03 EuroStoxx50 3.342,03 0,56 Stoxx50 3.092,45 0,78 Dow-Jones 25.709,94 0,03 S&P-500-Index 2.808,48 -0,09 Nasdaq-Comp. 7.630,91 -0,16 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 164,21

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einem spannenden Handelstag rechnen Händler am Freitag. Der Markt wolle zwar dank des wie erhofft gekommenen Ausgangs der Abstimmung für eine Verschiebung des Brexit-Termins nach oben, besonders der DAX werde aber gebremst durch den Großen Verfalltag im März. Am Mittag verfallen die Optionen und Futures auf alle großen Börsen-Indizes, am Abend die auf Einzelaktien. Händler rechnen daher mit einem volatilen Geschäft. Positive Nachrichten gibt es aus China. Dort hat der Nationale Volkskongress wie schon avisiert ein neues Gesetz zu ausländischen Investitionen verabschiedet. Das Gesetz hebt auch den Zwang von Technologietransfers von ausländischen an chinesische Partnerunternehmen auf. Dies wird als Fortschritt bei den Handelsgesprächen gewertet.

Rückblick: Etwas fester - Die Nachricht, dass das Treffen zur mutmaßlichen Beilegung des US-chineischen Handelsstreits zwischen US-Präsident Trump und Chinas Premier Xi nicht vor April stattfinden wird, bremste etwas. Daneben blieb der Brexit Hauptthema. Das Votum vom Vorabend gegen einen ungeregelten Brexit wurde tendenziell positiv gewertet. Unternehmenszahlen bewegten Einzelwerte. stärker. Positiv überraschten die Zahlen des italienischen Rüstungskonzerns Leonardo, worauf der Kurs um 13,2 Prozent nach oben schoss. Beim französischen Einzelhändler Casino Guichard sank der Nettogewinn deutlich, der Ausblick wurde aber bestätigt. Der Kurs fiel um 3 Prozent. Lagardere legten um 8 Prozent zu auf ein Jahreshoch. Hier trieb laut Händlern ein positiver Ausblick.

DAX/MDAX/TECDAX

Gut behauptet - Lufthansa gaben um 6,3 Prozent nach, nachdem die Fluglinie von höher etrwarteten Treibstoffkosten sprach. Zudem zeuge der Margenausblick von Unsicherheit, sagten Händler. Nach anfänglicher Schwäche drehten RWE ins Plus und gewannen 1,8 Prozent. Ein Händler verwies auf optimistische Aussagen zu den Energiepreisen. Lanxess gaben nach einem enttäuschenden Ausblick 3 Prozent nach. Adidas machten nachrichtenlos Verluste vom Vortag mehr als wett und gewannen 3,3 Prozent. Auch Puma legten in dieser Größenordnung zu. Wirecard setzten die volatile Berg- und Talfahrt fort und verloren 3 Prozent. Sixt Leasing knickten um 10,3 Prozent ein, nachdem das Unternehmen die Prognosen gesenkt hatte. Gefeiert wurden die Zahlen von Wacker Neuson (+12,6 Prozent) und K+S (+10,1 Prozent). Gea legten um 11 Prozent zu. Hier sprachen Börsianer von er möglichen Trendwende. Nach diversen Gewinnwarnungen hatte Gea überraschend die Prognose erhöht. Eine angekündigte Kapitalerhöhung setzte Mologen weiter unter Druck. Der Kurs knickte um 12,8 Prozent ein.

XETRA-NACHBÖRSE

Die Wirecard-Aktie stand erneut unter Druck. Ein Händler von Lang & Schwarz berichtete von hohen Umsätzen. Einen konkreten Grund für das Minus konnte er allerdings nicht nennen. Die Wirecard-Aktie wurde 4,4 Prozent tiefer getaxt.

USA / WALL STREET

Wenig verändert - Enttäuschende Konjunkturdaten aus China und wieder aufkommende Zweifel über ein bald bevorstehendes Handelsabkommen zwischen USA und China ließen kene Kauflaune aufkommen. Das Votum des britischen Parlaments, den Brexit über den 29. März hinaus verschieben zu wollen, berwegte nicht. Ebenso, dass nach dem Repräsentantenhaus auch der Senat gegen den von US-Präsident Donald Trump ausgerufenen Notstand zur Finanzierung der Grenzmauer gestimmt hatte. Trump kündigte umgehend sein Veto an. Für keine Enttäuschung sorgte mehr ein trüber Geschäftsausblick von General Electric, nachdem das Unternehmen bereits zuvor entsprechende Andeutungen gemacht hatte. Die Aktie gewann 2,8 Prozent. Apple rückten um 1,1 Prozent vor. Im laufenden Quartal sei der Apple-Anteil bei aktiven Smartphones in China gestiegen, hieß es von Morgan Stanley.

Der Anleihemarkt bewegte sich kaum. Die Rendite zehnjähriger Papiere stieg um 0,4 Basispunkt auf 2,62 Prozent.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0.00 Uhr Do, 17.15 Uhr EUR/USD 1,1319 +0,1% 1,1306 1,1299 EUR/JPY 126,36 +0,0% 126,30 126,32 EUR/CHF 1,1347 -0,0% 1,1348 1,1355 EUR/GBR 0,8548 +0,2% 0,8535 0,8517 USD/JPY 111,63 -0,1% 111,70 111,79 GBP/USD 1,3242 -0,0% 1,3248 1,3266 Bitcoin BTC/USD 3.862,50 0,20 3.854,75 3.852,77

Das britische Pfund gab nach dem Ergebnis der Abstimmung im britischen Parlament für eine Verschiebung des Brexit-Termins bis auf 1,3215 Dollar nach und damit in die Nähe des Tagestiefs. Im Vorfeld hatte die Devise bei 1,3270 Dollar gelegen. Weiter ist unklar, ob die EU bei der nun gewünschten Verschiebung mitspielen wird, zumal Großbritannien klar mache muss, was man sich davon verspricht. Am Donnerstag hatte das Pfund mit 1,3337 Dollar noch ein Neunmonatshoch markiert, nachdem sich das Parlament grundsätzlich einen Brexit ohne Abkommen mit der EU ausgesprochen hatte. Im späten US-Handel lag das Pfund bei 1,3227 Dollar.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 58,76 58,61 +0,3% 0,15 +27,5% Brent/ICE 67,33 67,23 +0,1% 0,10 +23,1%

Uneinheitlich - US-Öl der Sorte WTI profitierte weiter vom zur Wochenmitte gemeldeten Rückgang der US-Ölvorräte. WTI bereits den vierten Handelstag in Folge zu. Dagegen litt die globale Referenzsorte Brent unter wieder zunehmenden Sorgen um ein Zustandekommen eines Handelsabkommen zwischen den USA und China. Der Preis für ein Barrel WTI stieg zum US-Settlement um 0,6 Prozent auf 58,61 Dollar. Brent reduzierte sich dagegen um 0,5 Prozent auf 67,23 Dollar.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.301,69 1.296,49 +0,4% +5,20 +1,5% Silber (Spot) 15,35 15,19 +1,1% +0,16 -0,9% Platin (Spot) 830,62 827,49 +0,4% +3,13 +4,3% Kupfer-Future 2,90 2,89 +0,3% +0,01 +10,0%

