Den 25. März haben Fans und Analysten von Apple bereits rot im Kalender markiert. Denn an diesem Tag lädt der iPhone-Konzern nach Cupertino ins Steve-Jobs-Theater ein. Zu einem Special Event, heißt es auf der Einladung, die mit den Worten überschrieben ist: It's Show Time. Zwar ist der September-Präsentation der Höhepunkt im Apple-Kalender, doch auch zu anderen Terminen präsentiert der Konzern Neuheiten und Neuigkeiten. Um was es diesmal geht, ist offiziell ein gut gehütetes Geheimnis.

Doch natürlich äußern Apple-Insidern bereits ihre Vermutungen, was Apple-CEO Tim Cook ankündigen könnte. Ein neues iPhone wird er wohl nicht vorstellen, das ist den meisten klar. Denn die Zeiten, in denen das Smartphone die Gewinne von Apple von Rekord zu Rekord trieb, scheinen aufgrund einer weitreichenden Marktsättigung und nur noch kleinen Schritten bei neuen Innovationen vorbei, obwohl das Produkt noch immer mit dem größten Anteil zum Umsatz beiträgt. Apple schaut sich nach neuen Einnahmequellen um.

Die Vermutungen laufen darauf hinaus, dass Apple einen Streamingdienst präsentieren könnte und dadurch eine Konkurrenz zu Netflix, Amazon Prime und Hulu aufzieht. Er könnte neben selbst produzierten Serien, Filmen und Shows auch Inhalte anderer Anbieter, an denen sich Apple bereits die Rechte gesichert hat, enthalten. Für seine Eigenproduktionen scheint sich Apple unter anderem bereits mit Steven Spielberg zusammengetan zu haben. Der Regisseur hatte zuletzt Netflix kritisiert, dann würde ein Schuh daraus.

Ebenso wurde bereits zuletzt über einen Nachrichtendienst Apples spekuliert, mit dem Nutzer auch Beiträge lesen könnten, für die normalerweise mehrere Zeitungs- oder Zeitschriftenabos abgeschlossen werden müssten. Jedoch berichtete das Wall Street Journal, dass die Begeisterung bei den Verlagen über diese Idee nicht besonders groß sei, denn Apple wolle die Hälfte der Einnahmen und alle Nutzerdaten für sich behalten. Wahrscheinlich wäre außerdem, dass unmittelbar nach dem Event das neue iOS 12.2 freigegeben wird. Aus technischer Sicht lässt sich bei der Apple-Aktie seit Jahresbeginn ein Aufwärtstrend darstellen, der zwischen 171 und 191 US-Dollar beschrieben werden kann. Ein letztes Verlaufstief ...

