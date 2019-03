Der Dax startet unverändert in den Donnerstag, legt dann aber nach der ersten Handelsstunde zu. Das Thema " No Deal Brexit" ist nach der Abstimmung am Abend "vom Tisch". Jetzt wird über eine Verschiebung abgestimmt. Anleger sind ruhig - gefährlich ruhig. Der Dax bleibt damit unter der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...