Von Nathan Allen

ROM (Dow Jones)--Der Energiekonzern Enel baut seine Kapazitäten bei den erneuerbaren Energien aus. Wie das italienische Unternehmen mitteilte, hat es 650 Megawatt an erneuerbaren Erzeugungskapazitäten von seinem amerikanischen Gemeinschaftsunternehmen (JV) Enel Green Power North America Renewable Energy Partners im Wert von 900 Millionen US-Dollar erworben.

Das in Rom ansässige Unternehmen hat eigenen Angaben zufolge rund 256 Millionen Dollar bezahlt, um das am JV beteiligte Unternehmen General Electric Capital auszubezahlen. Das Portfolio umfasse sechs Kraftwerksanlagen in den USA, darunter Wind-, Solar- und Geothermieanlagen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/err/mgo

(END) Dow Jones Newswires

March 15, 2019 02:54 ET (06:54 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.