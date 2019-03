Am 03. Mai 2019 findet die Hauptversammlung beim Chemiekonzern BASF statt. Was Sie als Aktionär über die bevorstehende HV und die Dividende wissen müssen.

An welchem Tag findet die BASF-Hauptversammlung 2019 statt?

Die BASF-Hauptversammlung findet am Freitag, den 03. Mai 2019 im Congress Center Rosengarten in Mannheim statt. Das Kongresszentrum befindet sich am Rosengartenplatz 2, 68161 Mannheim.

Wer kann an der ordentlichen Hauptversammlung 2019 teilnehmen?

An der Hauptversammlung von BASF dürfen Aktionäre teilnehmen, die im Aktienregister eingetragen sind und sich angemeldet haben. Aktionäre haben ein Stimmrecht und können sich auch bei ...

