LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - Der Chemiekonzern BASF will bis Ende 2021 weltweit 6000 Stellen abbauen. Das teilte das Unternehmen am Donnerstag in Ludwigshafen mit./brd/DP/mis

ISIN DE000BASF111

AXC0193 2019-06-27/15:24