EQS Group AG veröffentlicht vorläufige Geschäftszahlen 2018 DGAP-News: EQS Group AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis EQS Group AG veröffentlicht vorläufige Geschäftszahlen 2018 15.03.2019 / 08:55 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. EQS Group AG veröffentlicht vorläufige Geschäftszahlen 2018 Umsatz wächst um 19 Prozent - Guidance erfüllt. München - 15.03.2019 Die EQS Group AG (ISIN: DE0005494165) hat nach nunmehr vorliegenden vorläufigen ungeprüften Zahlen für das Geschäftsjahr 2018 einen Umsatzanstieg um 19 Prozent auf EUR 36,21 Mio. erzielt. Das EBITDA ging aufgrund der hohen Investitionstätigkeit auf TEUR 301 (Vorjahr EUR 2,35 Mio.) zurück. Die Guidance vom 16.08.2018 wurde erfüllt. Die EQS Group AG setzt die im September 2017 getroffene Entscheidung, das Kerngeschäft um das angrenzende Geschäftsfeld Governance, Risk & Compliance (GRC) zu erweitern und dafür ausschließlich cloudbasierte Lösungen zu entwickeln, konsequent und mit hoher Fokussierung um. Damit einher geht eine Investitionsoffensive zum Ausbau des Konzerns in ein Technologieunternehmen. Dies führt zu einer temporären Ergebnisbelastung. Die Produktentwicklung verläuft planmäßig. Das neue COCKPIT wurde in der ersten Version im vierten Quartal 2018 erfolgreich gelauncht. Das Investitionsvolumen wurde insbesondere für Recruiting und die Schaffung zusätzlicher Ressourcen im letzten Jahr erhöht und hat nun seinen Peak erreicht. Im Geschäftsjahr 2018 konnten noch einmal 50 neue Softwareentwickler eingestellt werden. Für das Geschäftsjahr 2019 plant der Vorstand mit einem Umsatzanstieg von 15 bis 20 Prozent auf dann EUR 41,5 Mio. bis EUR 43,5 Mio. Das EBITDA wird zwischen EUR 1 Mio. und EUR 2 Mio. erwartet. Der vollständige Ausblick auf das Geschäftsjahr 2019 wird wie gewohnt zusammen mit dem Geschäftsbericht veröffentlicht. Die testierten Zahlen für das Geschäftsjahr 2018 publiziert die EQS Group AG am 9. April 2019. Weitere Hinweise: Unternehmensmitteilungen der EQS Group AG erhalten Sie auch kostenlos und unverzüglich auf ihr mobiles Endgerät: per DGAP News App direkt auf ihre AppleWatch oder das iPhone ( http://newsapp.dgap.de). Die EQS Group ist ein führender internationaler Technologieanbieter für Investor Relations, Corporate Communications und Corporate Compliance. Mehrere tausend Unternehmen weltweit erfüllen mit der EQS Group komplexe nationale und internationale Publizitätspflichten, minimieren Risiken und sprechen Stakeholder gezielt an. EQS Group ist ein digitaler Komplettanbieter: Zu den Produkten und Services gehören ein globales Newswire, ein Meldepflichtenservice, Investor Targeting und Kontaktmanagement, sowie eine Insiderlistenverwaltung. Diese sind in der cloudbasierten Plattform EQS COCKPIT gebündelt, um die Arbeitsprozesse von Investor Relations-, Kommunikations- und Compliance- Verantwortlichen zu optimieren. Darüber hinaus bietet EQS Group eine innovative Whistleblowing- und Case-Management- Software, Webseiten, digitale Berichte und Webcasts an. Die EQS Group wurde im Jahr 2000 in München gegründet. Heute ist der Konzern mit mehr als 450 Mitarbeitern in den wichtigsten Finanzmetropolen der Welt vertreten. Kontakt: André Marques CFO Tel.: +49 89-21029833 Mob.: +49 175-5250009 Email.: andre.marques@eqs.com 15.03.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: EQS Group AG Karlstr. 47 80333 München Deutschland Telefon: +49(0)89 210298-0 Fax: +49(0)89 210298-49 E-Mail: info@eqs.com Internet: www.eqs.com ISIN: DE0005494165 WKN: 549416 Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 787967 15.03.2019 ISIN DE0005494165 AXC0064 2019-03-15/08:55