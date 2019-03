Invest 2.0 - Orientierung in einer komplexeren Welt

Die 20. Invest steht in den Startlöchern. Wenn die Leitmesse und Kongress am 5. und 6. April zum Jubiläum lädt, erwartet die rund 12.000 Besucher ein abwechslungsreiches Programm und ein umfassender Einblick in die Trends und Innovationen der Finanzwelt. Im direkten Austausch mit hochkarätigen Finanzexperten, Finanzbloggern und Ausstellern bleiben keine Fragen offen. Die Verbindung aus digitaler und realer Welt, gepaart mit der Bandbreite an Geldanlagethemen und der Vielzahl verschiedener Anlageklassen, machen die Einzigartigkeit der Messe Invest seit nunmehr 20 Jahren aus.

An zwei Tagen im Jahr treffen Privatanleger und Fachbesucher auf Vermögensverwalter, Finanzdienstleister und Medienvertreter. Zu den über 140 Ausstellern des größten Branchentreffs im deutschsprachigen Raum gehören namhafte Vertreter von Banken, Fondsgesellschaften, Online-Brokern, Börsen und Wertpapierhändlern. Das zweitägige Messeprogramm umfasst rund 300 Vorträge, Diskussionsveranstaltungen und Workshops.

