Die Deutsche Bank hat RTL von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 41 auf 48 Euro angehoben. Mit der Ankündigung, mehr in Video-Streaming zu investieren, gehöre der wichtigste negative Kurstreiber nun der Vergangenheit an, schrieb Analyst Laurie Davison in einer am Freitag vorliegenden Studie. Positive Kursimpulse gebe es derzeit zwar nicht, aber das Abwärtspotenzial in den kommenden zwölf Monaten erscheine nun begrenzter. Zudem verfolge das Unternehmen fundamental betrachtet mit dem Video-Streaming die richtige Strategie, um dem Rückgang des klassischen TV-Werbgeschäfts entgegenzuwirken./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.03.2019 / 06:30 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0002 2019-03-15/09:13

ISIN: LU0061462528