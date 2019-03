Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für British American Tobacco (BAT) nach einem Kapitalmarkttag des Tabakkonzerns auf "Overweight" mit einem Kursziel von 4000 Pence belassen. Sie rechne nicht mit einer Änderung der Konsensschätzungen, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Freitag vorliegenden Studie. Marktteilnehmer sollten Vertrauen in die Fähigkeit des Konzerns haben, die Konsenserwartungen zu erfüllen. Im Geschäft mit klassischen Zigaretten werden an den Margen gearbeitet und im Geschäft mit neuen Produkten vorangegangen werde./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2019 / 05:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.03.2019 / 05:25 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0005 2019-03-15/09:18

ISIN: GB0002875804