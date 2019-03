Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Gea Group angesichts der Jahreszahlen und einer neuen Strategie auf "Hold" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Insgesamt sei sie froh darüber, dass der Anlagenbauer einen Plan mit klaren Aussagen vorgelegt und Probleme identifiziert habe, schrieb Analystin Nika Zimmermann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch zum neuen Vorstandsvorsitzenden Stefan Klebert äußerte sich die Expertin positiv. Dennoch bleibe sie vorerst skeptisch, denn es fehlten noch "harte Zahlen", die die neue Strategie stützten./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.03.2019 / 06:30 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0006 2019-03-15/09:20

ISIN: DE0006602006