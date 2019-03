Am Tag des Hexensabbat hat sich der Dax zunächst kaum vom Fleck bewegt. In den ersten Handelsminuten am Freitag gewann der Leitindex minimale 0,08 Prozent auf 11 596,30 Punkte, wodurch sich das Wochenplus aktuell auf 1,2 Prozent summiert. Zudem bleibt das deutsche Börsenbarometer nach wie vor in Sichtweite zur 200-Tage-Linie bei aktuell 11 657 Punkten. Der MDax stieg um 0,08 Prozent auf 25 044,78 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 0,18 Prozent auf 3347,95 Zähler zu.

Zur Mittagszeit und dann am Abend kommt es an der Terminbörse Eurex zum großen Quartalsverfall, der sogenannte Hexensabbat findet statt. Zuerst laufen Futures und Optionen auf Aktienindizes aus, gegen Handelsschluss dann Futures und Optionen auf einzelne Aktien. "Im DAX sollten Anleger vor allem auf die beiden Marken 11 700 und 11 500 Punkte achten", schrieb Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners in seinem Morgenkommentar. Hier seien besonders große Positionen in Kaufoptionen offen. Thema bleibt zudem der Brexit./ck/mis

ISIN DE0008469008 EU0009658145 DE0008467416

