Wie bei Aktien, so schwanken auch bei ganzen Ländern die Bewertungen und Dividendenrenditen. So fallen derzeit in Indien, auf den Philippinen und in Irland mit 1,5 bis 1,7 % die Dividendenrenditen am geringsten aus (12.03.2019). In anderen Ländern sind die Aktien hingegen noch moderat bewertet und die Renditen fallen entsprechend hoch aus. So liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis bei spanischen Aktien derzeit noch bei nur 13,9 und die Dividendenrendite bei über 4 % (12.03.2019). Das Land litt ...

