Die Schweizer Großbank UBS hat Merck KGaA aus Bewertungsgründen von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 115 auf 108 Euro gesenkt. Die Bewertung der Aktie entspreche nun nahezu der Summe aller Einzelteile, schrieb Analyst Michael Leuchten in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktie werde nun mit einem 10-prozentigen Aufschlag auf den Sektor gehandelt, nachdem sie zuvor von einem 7-prozentigen Abschlag aufgewertet habe. Das Kursziel kappte er wegen einer von ihm nun erwarteten geringeren Rendite auf das investierte Kapital des Pharma- und Spezialchemiekonzerns./ck/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 14.03.2019 / 18:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0007 2019-03-15/09:58

ISIN: DE0006599905