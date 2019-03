Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die Renditen von Treasuries und Bundesanleihen sind in den vergangenen Tagen zurückgegangen, so Sintje Boie, Senior Analystin der Hamburg Commercial Bank im aktuellen "Wochenbarometer".Auslöser dafür sei die EZB-Zinssitzung am vergangenen Donnerstag (07.03.) gewesen. Auf dieser habe die Notenbank nicht nur neue gezielte Langfristtender (TLTRO III) beschlossen, sondern auch die forward guidance nach hinten verschoben. Damit sei die avisierte geldpolitische Normalisierung schon wieder gestoppt, bevor sie eigentlich angefangen habe. Nach dem geänderten Zinsausblick solle es nun mindestens bis zum Jahresende 2019 keine Zinsanhebung in der Eurozone geben. Die Reinvestition von Fälligkeiten ihres Anleihebestandes erfolge noch lange nach der ersten Zinsanhebung und die Refinanzierungsgeschäfte über die EZB würden bis auf weiteres als Mengentender mit Vollzuteilung durchgeführt. ...

