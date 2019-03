Die mehr als 2 100 Baumärkte in Deutschland haben im vergangenen Jahr ihr Geschäft ausgebaut. Die Erlöse der Händler stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 1,6 Prozent auf 18,75 Milliarden Euro, wie der Branchenverband BHB am Freitag in Frankfurt berichtete.

Die Renner im Sortiment waren im Zeichen des heißen und trockenen Sommers etliche Gartenartikel von Möbeln bis zur Bewässerung. Der nasskalte Jahresauftakt hatte noch zu einem deutlich verzögerten Start in die Gartensaison geführt.

BHB-Hauptgeschäftsführer Peter Wüst forderte die Unternehmen auf, ihre stationären und digitalen Angebote besser zu vernetzen. Im Internet stiegen die Umsätze der baumarkt-relevanten Sortimente deutlich schneller um 12,1 Prozent auf 3,29 Milliarden Euro, wie eine ebenfalls in Frankfurt vorgestellte Marktstudie von Teipel Research belegt. Im Netz waren vor allem Werkzeuge und Artikel für den Garten gefragt, während Baustoffe eine untergeordnete Rolle spielten und eher vor Ort besorgt werden./ceb/DP/tav

