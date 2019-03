flatex Morning-news DAX update: Die Aktienmärkte in der Region Asien-Pazifik schlossen ...

Die Aktienmärkte in der Region Asien-Pazifik schlossen mit Ausnahme des australischen ASX200 mit Kursgewinnen. Der japanische Nikkei225 ging mit einem Plus von 0,77 Prozent bei 21.450,85 Punkten an der TSE aus dem Handel. Auch die chinesischen Indizes und der südkoreanische Kospi konnten stärker anziehen, lediglich der STI aus Singapur hielt sich knapp im grünen Bereich. Die US-Futures notierten seit der asiatischen Handelszeit mit Kurszuwächsen. Der Xetra-DAX eröffnete am Morgen mit 11.608,67 Punkten. Der Fokus richtet sich auf den großen Verfall an der EUREX um 13:00 Uhr.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex beendete den Xetra-Handel am Donnerstag mit einem Plus von 0,13 Prozent bei 11.587,47 Punkten. Kurz vor dem großen Verfall (Hexensabbat) an der Terminbörse EUREX soll einmal mehr die übergeordnete Bewegung des DAX betrachtet werden. Ausgehend vom Verlaufstief des 27. Dezember 2018 bei 10.279,20 Punkten bis zum jüngsten Zwischenhoch des 01. März 2019 bei 11.676,86 Punkten, wären die nächsten Auf- und Abwärtssequenzen abzuleiten. Die Widerstände wären bei 11.677 Punkten, sowie bei den Projektionen zur Oberseite von 12.006/12.209 und 12.539 Punkten zu ermitteln. Die Unterstützungen kämen bei den Marken von 11.347/11.143/10.978/10.813 und 10.609 Punkten in Betracht.

