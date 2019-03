Der GBC-Analyst Matthias Greiffenberger hat mit dem Vorstand der wallstreet:online AG AG, Herrn Michael Bulgrin, über die jüngste Akquisition - das Portal FinanzNachrichten.de - und den Ausblick für das Geschäftsjahr 2019 gesprochen.

GBC: Herr Bulgrin, zuletzt konnten Sie ein Rekordergebnis für 2018 vermelden, wie konnte dies erreicht werden?Michael Bulgrin: Wachstumstreiber waren die Übernahme der Markets Inside Media GmbH - Betreiber von boersennews.de - Anfang 2018 sowie eine hohen Nachfrage nach Werbeplätzen. Dies bestätigt, dass unser Geschäft weniger von kurzfristigen Börsentrends abhängig ist, als der eine oder andere glaubt.GBC: Die Nachfrage von Werbekunden ist also hoch. Wie sehen Sie die zukünftige Marktentwicklung?Michael Bulgrin: Wir sind sehr dynamisch in das laufende Jahr gestartet. Derzeit sehen wir keine Anzeichen dafür, dass sich der Werbemarkt abschwächen sollte. Unsere Auftragsbücher sind voll.GBC: Die aktuellen Marktbedingen scheinen also weiterhin sehr gut zu sein, dies zeigt sich auch in der Guidance, welche von einem EBT-Anstieg in Höhe von 18% bis 44% ausgeht. Wie können diese Verbesserungen erzielt werden?Michael Bulgrin: Zum einen durch die weiterhin starke Nachfrage nach Werbeplätzen. Darüber hinaus haben wir Ende Februar die Übernahme von FinanzNachrichten.de bekannt gegeben. Damit erhöhen wir nochmals die Gesamtattraktivität unseres Portal-Portfolios. Anfang 2019 haben wir mit wallstreet-online.de und boersennews.de monatlich rund 2 Mio. Nutzer erreicht. Mit der Akquisition von FinanzNachrichten.de hat sich die Reichweite nochmals um ca. 50 % vergrößert. Wir verfügen also bereits über gute Voraussetzungen, ...

