Haar (www.aktiencheck.de) - mVISE-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de": Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der mVISE AG (ISIN: DE0006204589, WKN: 620458, Ticker-Symbol: C1V) unter die Lupe. Per Ende 2018 habe mVISE-Vorstand Manfred Götz die bisherige Zusammenarbeit mit dem Partner Magic Software Enterprises mit Sitz in Israel und Notiz an der Nasdaq für das Tochterunternehmen elastic.io vertieft. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...