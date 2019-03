Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Auf die Entscheidung des britischen Parlaments am Mittwoch, das man nicht ohne Vertrag aus der EU ausscheiden wolle, reagierte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) mit moderaten Kursgewinnen, so die Analysten der Helaba. Schlussendlich habe ein Plus in Höhe von 0,13 Prozent auf 11.587,47 Punkte verbucht werden können. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...