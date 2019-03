Eine Ansage sinngemäß der Art "wir sind die Größten!" gab es am Donnerstag von Barrick Gold. Denn da gab es eine entsprechende Pressemitteilung von Barrick Gold, in der es hieß, dass ein Abkommen zur Fertigstellung des Joint Ventures beim sogenannten "Nevada complex" unterschrieben worden ist. Bei dem Joint Venture soll es um die Produktion von rund 4,1 Mio. Feinunzen Gold (gemessen an den 2018er Produktionszahlen) gehen - mehr als drei Mal so groß wie die Nummer 2! Dieses Joint Venture mit Newmont ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...