...Spezialist für Cloud-Telefonie in Deutschland. Eine rasante Idee - aber sie kostet Geld in der Marktpräsentation. Dafür sucht der Großaktionär und Chef Finanzpartner, die das Ganze finanzieren. Deshalb ist die Aktie mindestens ein Hingucker für diejenigen, die Besonderheiten lieben. Kurse um 10 Euro sind zumindest vertretbar, wenn man das Wachstum in diesem Segment auf wenigstens 4 bis 6 Jahre hochrechnet. Die Düsseldorfer sind clever und nutzen Chancen. Im Internet werden zur Zeit mehrere Hinweise dieser Art herumgereicht.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info