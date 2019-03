Immobilien in sämtlichen Variationen gehören wieder einmal zu den Top-Sellern im Beteiligungsbereich. Auf Platz zwei nach Assetklassen: Beteiligungen aus dem Bereich neue Energien. Wir stellen Ihnen die Favoriten der FondsDISCOUNT.de-Kunden vor.Die jüngste EZB-Sitzung war erneut eine Enttäuschung für Sparer, die klassische Geldanlagen bevorzugen: Die Zentralbank hat die von vielen Marktteilnehmern erhoffte Zinswende wieder einmal verschoben. Für zahlreiche Anleger bleiben Sachwertinvestments somit eine attraktive Alternative. Ganz oben auf der Liste stehen dabei Immobilienbeteiligungen - hier können Investoren weiterhin von Wertsteigerungspotenzialen profitieren. Wie etwa der Initiator Primus Valor auf Basis von Zahlen des Portals Immowelt darlegt, betreffen die Preissteigerungen längst nicht mehr nur die Boom-Metropolen wie Berlin, Hamburg oder München - die Wohnungspreise rangieren in der teuren bayerischen Landeshauptstadt mittlerweile bei 7.140 Euro pro qm -, sondern auch im Osten Deutschlands wird kräftig gebaut und der Bestand saniert. Demnach sind etwa die Kaufpreise in Chemnitz in 2018 um 23 Prozent gestiegen. "Damit hat der aktuelle Immobilien-AIF Primus Valor ICD 9 Renovation Plus eine gute Spürnase bewiesen. Denn am Standort konnte in ein Wohnungsportfolio von mehr 12.000 qm investiert werden. Wohnungen oder Häuser sind in Erfurt um stolze 21 Prozent und in Leipzig 17 Prozent teurer geworden. Die Preise bewegten sich 2018 um die 2.000-Euro-Marke", fasst Primus Valor zusammen.

