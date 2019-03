Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Original-Research: Adler Modemärkte AG - von Sphene Capital GmbH Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Adler Modemärkte AG Unternehmen: Adler Modemärkte AG ISIN: DE000A1H8MU2 Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 15.03.2019 Kursziel: EUR 8,60 (unverändert) Kursziel auf Sicht von: 24 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Peter Hasler Konkretisierung des Standortoptimierungsprogramms Obwohl die vorläufigen Eckdaten für das abgelaufene Geschäftsjahr 2018 nach einer Vorabmeldung bereits bekannt waren, brachte die Veröffentlichung des Geschäftsberichts und der anschließende Conference Call für Analysten nochmals tiefergehende Einblicke für die Einschätzung der weiteren Geschäftsentwicklung. Quantifiziert wurden nicht nur im Detail die Auswirkungen der IFRS 16-Umstellung, die bei Adler Modemärkte aufgrund der hohen Bedeutung des operativen Leasing signifikant sind, sondern auch die mittelfristig erwarteten Ergebnisbeiträge des erweiterten Effizienzsteigerungsprogramms, insbesondere aus der bereits in diesem Jahr eingeleiteten Filialbereinigung. Wie gewohnt wurde auch die Guidance für das laufende Geschäftsjahr veröffentlicht, die trotz eines anspruchsvollen Marktumfelds von Umsätzen von knapp unter EUR 500 Mio. (Vorjahr: EUR 507,1 Mio.) und einer weiteren Verbesserung des operativen EBITDA ohne Einbeziehung von Einmaleffekten in einer Bandbreite zwischen EUR 27 und 30 Mio. (vor IFRS 16-Umstellung, Vorjahr EUR 26,2 Mio.) ausgeht. Obwohl das Unternehmen seine Versprechungen erfüllt hat und auch der Jahresauftakt Angabe gemäß deutlich über den Vorjahreswerten lag, wird die Aktie weiterhin mit einem deutlichen Abschlag zu unserem inneren Wert gehandelt. Wir bekräftigen unser aus einem dreistufigen DCF-Entity-Modell auf Sicht von 24 Monaten abgeleitetes Kursziel von EUR 8,60 je Aktie, was gegenüber dem gestrigen Schlusskurs von EUR 3,40 einem Kurssteigerungspotenzial von 152,9% entspricht. Wir bestätigen dementsprechend unser Buy-Rating für die Aktien der Adler Modemärkte AG. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/17677.pdf Kontakt für Rückfragen Peter Thilo Hasler, CEFA +49 (89) 74443558/ +49 (152) 31764553 peter-thilo.hasler@sphene-capital.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

