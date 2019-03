Wieder einmal geht eine hervorragende Woche für den Schweizer Pharmakonzern Roche zu Ende. Das Unternehmen hat bereits zu Wochenbeginn von der US-Gesundheitsbehörde FDA die Zulassung für das Krebsmittel Tecentriq in Kombination mit einer Chemotherapie mit Abraxane in einem beschleunigten Verfahren erhalten. Die Kombinationstherapie darf zur Behandlung von Erwachsenen mit inoperablem lokal fortgeschrittenem oder metastasierendem dreifach-negativem Brustkrebs (TNBC) eingesetzt werden, deren Tumore PD-L1 produzieren, wie Roche mitteilte. Bei PD-L1 handelt es sich um ein Oberflächenprotein, das an der Hemmung der Immunantwort beteiligt ist. Gleichzeitig wurde auch die dazu passende Begleitdiagnostik, der Ventana PD-L1-Test, zugelassen. Dieser soll Patientinnen mit dreifach-negativem Brustkrebs identifizieren, die von einer Behandlung mit der gerade zugelassenen Kombinationstherapie am meisten profitieren würden.

