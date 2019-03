Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Wacker Chemie nach dem jüngsten Ausblick auf das Jahr 2019 von 120 auf 110 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Ebitda-Prognose für das laufende Jahr deute auf eine wohl kaum vorhandene Aussicht für eine Preiserholung beim Solarindustrie-Grundstoff Polysilizium hin, schrieb Analyst Patrick Rafaisz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Deswegen senke er seine Schätzung für den Gewinn je Aktie und in der Folge das Kursziel. Attraktiv sei der Wert aber weiterhin wegen der Entwicklung des freien Mittelzuflusses (FCF)./stk/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 14.03.2019 / 15:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0009 2019-03-15/11:11

ISIN: DE000WCH8881