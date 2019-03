Aus Enttäuschung über die Europäer öffnet sich Griechenland mehr und mehr chinesischen Investoren. Pekings Einfluss am Mittelmeer wächst.

Für Fotis Provatas ist ein Krieg im Gange, und er muss schauen, wo er bleibt. Egal, ob es um die Vorherrschaft im 5G-Internet oder das Rennen um die leistungsfähigste künstliche Intelligenz geht - all diese Schlachten, glaubt Provatas, drehten sich eigentlich nur um eines: die globale Vormachtstellung im 21. Jahrhundert. Sein kleines Griechenland müsse da irgendwie überleben und für sich das Beste herausschlagen. "Wir brauchen Investitionen", sagt der Vorsitzende der Griechisch-Chinesischen Handelskammer. "Und von den Chinesen bekommen wir sie." Seine Heimat verfüge eben kaum über nennenswerte Industrie und sei hoch verschuldet. Was er damit sagen will: Haben wir eine Wahl?

Die griechische Schwäche ist Pekings strategisches Glück. China suchte einen Brückenkopf, der den Zutritt nach Europa und in den Mittelmeerraum verschaffte - und fand ihn an der Südostflanke des Kontinents. Die griechische Dauerkrise bietet für die Chinesen seit Jahren beste Gelegenheiten, sich billig einzukaufen und politisch-wirtschaftlichen Einfluss aufzubauen.

Villa mit Pool - und Visum

Fünf Branchen stehen dabei im Fokus: Logistik, Energie, Tourismus, Immobilien und Wissenschaft. Den Anfang machte der chinesische Hafenbetreiber Cosco, der sich in zwei Tranchen 2008 und 2016 in den Hafen von Piräus einkaufte und nun zwei von drei Piers betreibt. 2016 erwarb der chinesische Netzbetreiber State Grid eine 24-prozentige Beteiligung am griechischen Stromnetz. Außerdem ...

