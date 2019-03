Erfurt (ots) -



Die erfolgreiche Vorschulstrecke "KiKANiNCHEN" feiert 2019 Zehnjähriges. Zum Auftakt gibt es bei der Mitmach-Aktion "KiKA kommt zu dir!" Geschenke für die vielen Fans. Kitas können sich ab dem 18. März 2019 für eine von drei monstermäßigen Partys bewerben.



KiKA feiert zehn Jahre "KiKANiNCHEN"



Seit zehn Jahren gehen Medienanfänger mit Kikaninchen auf Entdeckungsreise durch die bunte Schnipselwelt, hören Geschichten, singen und tanzen. Die preisgekrönte multimediale Vorschulmarke für Drei- bis Sechsjährige ist montags bis freitags von 6:00 Uhr bis 10:15 Uhr bei KiKA zu sehen. Das Angebot ist auch online und über die KiKANiNCHEN-App erreichbar. Die Fans können sich im Jubiläumsjahr auf viele Überraschungen freuen.



Bewerbungsstart für "KiKA kommt zu dir!"



Mit "KiKA kommt zu dir!" bietet der Kinderkanal von ARD und ZDF wieder die besondere Gelegenheit, die eigenen TV-Helden persönlich kennenzulernen und gemeinsam Einmaliges zu erleben. Wer mit Kikaninchen, Christian und Anni im Mai oder Juni eine große Monsterparty feiern möchte, kann ein Monsterparty-Bild mit Kikaninchen malen, basteln, kleben, kneten, drucken, klecksen oder formen und die selbstgestalteten Werke an KiKA senden. Auf kika.de sind ab 18. März alle Informationen zu "KiKA kommt zu dir!" abrufbar. Der Bewerbungszeitraum endet am 15. April 2019.



Alle Informationen zu "KiKANiNCHEN" und "KiKA kommt zu dir!" sind auf kika.de, kikaninchen.de und kika-presse.de zu finden.



